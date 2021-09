SALERNITANA-ATALANTA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, da vedere con Video DAZN e Sky Live

Dove vedere Diretta Salernitana Atalanta Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi sabato 18 settembre 2021, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo il pareggio al debutto in Champions contro il Villarreal, cerca il bottino pieno allo stadio Arechi di Salerno dopo il doppio stop casalingo maturato a seguito del pari a reti inviolate contro il Atalanta e soprattutto dopo il ko contro la Fiorentina: anticipo del sabato sera valido per la 4a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Salernitana Atalanta streaming gratis e diretta video tv.

Castori deve fare a meno di Ruggeri: al suo posto è ballottaggio Ranieri-Zortea. Se il tecnico dei campani dovesse decidere di schierare dal 1′ Ribery potrebbe passare a un 3-4-1-2 con il francese nel ruolo di fantasista dietro le punte. Gasperini potrebbe lanciare Koopmeiners dal 1′ in mezzo al campo, al fianco di Freuler. Sulla destra Zappacosta lascia spazio a Maehle, qualche dubbio invece davanti: Ilicic e Zapata verso una maglia da titolare, con Malinovskyi e Pessina a giocarsi l’altro posto disponibile.

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M Coulibaly, Obi, L Coulibaly, Ranieri; Ribery; Djuric. Allenatore Castori.

A disposizione in panchina: Fiorillo, Russo, Zortea, Bogdan, Delli Carri, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Simy, Bonazzoli, Gondo, Vergani.

Indisponibili: Capezzi, Ruggeri, Aya, Veseli.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. Allenatore Gasperini.

A disposizione in panchina: Sportiello, F Rossi, Demiral, Lovato, Maehle, G Pezzella, Pasalic, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli.

Indisponibili: Muriel, Hateboer.

ARBITRO: Valeri di Roma 2. Guardalinee: Giallatini e Dei Giudici. Quarto uomo: Fourneau. Var: Di Bello. Avar: Pagliardini.

Salernitana Atalanta in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it). La partita sarà visibile anche con Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite).

Salernitana Atalanta streaming gratis con DAZN e Sky Go per gli abbonati ed, a pagamento per tutti, con NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Salernitana Atalanta non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.