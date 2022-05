ATALANTA SALERNITANA Streaming Gratis ROJADIRECTA Online TV, dove vederla: PirloTV DAZN o SKY Video?

Dove vedere Diretta Atalanta-Salernitana Streaming senza Rojadirecta. Atalanta e Salernitana si sfidano al Gewiss Stadium nel match che chiude il 35° turno di Serie A: fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi lunedì 2 maggio 2022 2022. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Atalanta-Salernitana streaming gratis e diretta tv.

Diretta Atalanta-Salernitana Streaming, presentazione match e formazioni ufficiali



La Dea non è riuscita a bissare il successo di Venezia dando scena ad un match di recupero ricco di emozioni contro il Torino: il 4-4 del Gewiss Stadium ha impedito ai nerazzurri di guadagnare posizioni in classifica: a quattro turni dal termine, la banda Gasperini è ottava – e attualmente fuori dalle coppe europee – con 55 punti.

A Bergamo arriva una Salernitana che sprizza di salute e che, con tre vittorie consecutive, ha rilanciato in maniera clamorosa le proprie ambizioni salvezza. I campani hanno regolato 2-1 la Fiorentina nell’ultimo turno salendo a quota 25 punti: i ragazzi di Nicola sono a tre lunghezze dal quarto posto e il 5 maggio recupereranno la gara con il Venezia. Morale della favola, missione permanenza in A ancora possibile per Ribery e compagni.

Il match d’andata, giocato all’Arechi lo scorso 18 settembre, è stato risolto dal blitz decisivo di Duvan Zapata, autore dello 0-1 finale.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Boga; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ruggeri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea; Verdi, Djuric. Allenatore: Nicola.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Berti e Mastrodonato. Quarto uomo: Santoro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Tegoni.

Atalanta-Salernitana Diretta al posto di Rojadirecta TV



Atalanta-Salernitana in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La partita Atalanta-Salernitana sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Atalanta-Salernitana Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Atalanta-Salernitana streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

Atalanta-Salernitana Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Atalanta-Salernitana non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Navigazione articoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.