UDINESE INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Serie A Online: PirloTV Video Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Udinese-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 1° maggio 2022, l’Inter di Inzaghi farà visita all’Udinese di Cioffi allo stadio “Dacia Arena” di Udinese, partita valida per la 35a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Udinese-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Per l’Inter subito l’opportunità di riscattarsi, dopo la clamorosa sconfitta in casa del Bologna nel recupero di Serie A, contro una squadra tra le più in forma del torneo: avversario nel 35° turno è l’Udinese, fresca del poker inflitto nello scenario del ‘Franchi’ alla Fiorentina, peraltro prossimo ostacolo del Milan a San Siro.

Diretta Udinese-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



I friulani sono aritmeticamente salvi ma non del tutto appagati: la quota dei 50 punti è a portata di mano, un bel traguardo per l’esordiente Cioffi che ha preso le redini della squadra dopo l’esonero di Gotti.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Deulofeu. Allenatore Cioffi. Squalificati: Makengo. Indisponibili: Beto, Santurro.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Calhanoglu. Indisponibili: Gosens, Bastoni.

Udinese-Inter Diretta al posto di Rojadirecta TV



Udinese-Inter in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si gioca dopo Milan-Fiorentina online delle 15:00.

Tra le squadre attualmente in Serie A, solo contro la Fiorentina (cinque), Ivan Perisic ha segnato più reti che contro l’Udinese: quattro (come al Bologna), tra cui la sua prima doppietta nella competizione (Udinese-Inter 1-2 dell’8 gennaio 2017 alla Dacia Arena).

Udinese-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Udinese-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Inter ha perso nell’ultima trasferta di Bologna, dopo una serie di 11 partite esterne consecutive in campionato senza mai andare ko: è dall’era pre pandemia, da marzo 2020 con Antonio Conte in panchina, che i nerazzurri non incappano in due sconfitte di fila fuori casa in Serie A (in quel caso contro Lazio e Juventus).

Udinese-Inter Streaming alternativa links Rojadirecta?

La sfida tra Udinese-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV Club.

Navigazione articoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.