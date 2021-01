FIORENTINA INTER Streaming Gratis info ROJADIRECTA Diretta su RAI Play | Coppa Italia Coca-Cola

Fiorentina Inter Streaming Gratis Link (senza Rojadirecta): dove vedere video live internet. Alle ore 15 di oggi mercoledì 13 gennaio 2021, si gioca Fiorentina Inter in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai. Chi vincerà? Partita degli ottavi di finale della Coppa Italia Coca-Cola 2020-2021 giunta alla sua 74ª edizione.

La Fiorentina ha già intrapreso da tempo il cammino in Coppa Italia, battendo il Padova nel terzo turno e l’Udinese nel quarto turno, con il punteggio di uno a zero. L’Inter invece affronterà contro la Fiorentina il suo debutto annuale in Coppa Italia.

Fiorentina Inter streaming e tv senza Rojadirecta, dove vederla.



Il match andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Fiorentina Inter sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Disponibile in chiaro streaming live su Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Fiorentina Inter probabili formazioni.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Caceres; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Barreca; Eysseric, Kouame. Allenatore Prandelli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Vidal, Eriksen, Sensi, Perisic; Sanchez, Lautaro. Allenatore Conte.