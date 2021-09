Fiorentina-Inter Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Fiorentina Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi martedì 21 settembre 2021, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita all’Artemio Franchi l’Inter di Simone Inzaghi, campione d’Italia in carica, nel match valido per la 5a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Fiorentina Inter streaming gratis e diretta video tv.

L’Inter va a segno da 23 partite consecutive di Serie A: dovesse trovare la rete in questo match eguaglierebbe la sua miglior striscia di partite di fila in gol nella storia della competizione (24 nella stagione 1949/50 sotto la guida di Giulio Cappelli).

Diretta Fiorentina Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Amrabat; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli, Cerofolini, Venuti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brazao, Correa, Sensi, Vidal.

Arbitro: Michael Fabbri, della Sezione di Ravenna.

Fiorentina Inter Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Fiorentina Inter in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Fiorentina Inter Streaming alternativa Rojadirecta?

Fiorentina Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.