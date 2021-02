FIORENTINA INTER Streaming info TarjetaRojaOnline Gratis Rojadirecta Facebook SKY Live YouTube, dove vederla con PC iPhone Tablet TV

Dove vedere Diretta Fiorentina Inter Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta e TarjetaRojaOnline: Video Serie A 21a giornata. Alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 5 febbraio 2021, si gioca Fiorentina Inter in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match.

Fiorentina-Inter, sfida valida per la 21a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze venerdi 5 febbraio con fischio d’inizio alle ore 20:45. La squadra di Prandelli affronta quella di Conte. La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime sette sfide di Serie A contro l’Inter (4N, 3P), dopo aver ottenuto cinque successi nelle sei precedenti (1P). L’Inter potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 2013/14, con Walter Mazzarri alla guida.

Fiorentina Inter viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

L’Inter non subisce gol da tre partite di Serie A: nelle ultime tre stagioni, solo una volta i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga di clean sheet consecutivi, nelle ultime quattro gare del campionato scorso.

Fiorentina Inter in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite al Franchi di Serie A contro l'Inter: tre vittorie sono state seguite da tre pareggi – l'ultimo successo nerazzurro a Firenze in campionato risale al febbraio 2014.

Fiorentina Inter probabili Formazioni

risale al febbraio 2014.

Prandelli deve fare a meno degli squalificati Milenkovic e Castrovilli. I nuovi arrivati Malcuit e Kokorin vanno in panchina. Noie muscolari per Ribery, Kouamé si scalda. Lukaku e Hakimi, assenti in Coppa Italia per squalifica, tornano dal 1′. Al fianco di Big Rom dovrebbe esserci Sanchez, che sarà assente per squalifica nel ritorno contro la Juve. Brozovic titolare, Eriksen parte ancora dalla panchina. Perisic a sinistra.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore Prandelli. Squalificati: Castrovilli, Milenkovic. Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Altre forme per vedere Fiorentina Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Fiorentina Inter potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.