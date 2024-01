Fiorentina-Inter Streaming TV, dove vederla GRATIS con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Fiorentina-Inter Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 28 gennaio 2024, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita all’Artemio Franchi l’Inter di Simone Inzaghi, fresco della vittoria della Supercoppa Italiana, nel match valido per la 22a giornata di Serie A. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori oggi? Di seguito le informazioni per vedere Fiorentina-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Statistica in evidenza: la Fiorentina ha visto il gol di apertura nei primi 15 minuti di gioco in dieci diverse partite in questa stagione di campionato.

Diretta Fiorentina-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La ventiduesima giornata di Serie A continua dopo Lazio-Napoli Streaming offre un altro importante scontro tra Fiorentina ed Inter, due squadre che hanno partecipato alla Finale a Quattro della Supercoppa Italiana. La Fiorentina è impegnata nella lotta per la Champions League, mentre l’Inter cerca di tenere il passo della Juventus nella classifica di testa.

Il tecnico Italiano può contare su Nico Gonzalez che torna in campo dopo un lungo infortunio, ma inizia la partita dalla panchina. Il giocatore sostituisce Biraghi, che è squalificato. Il tecnico Inzaghi recupera Bastoni, ma perde Acerbi a causa di un infortunio. La squadra schiera Beltran come attaccante principale, supportato da Ikonè, Bonaventura e Sottil. In difesa, De Vrij sostituisce Acerbi. A centrocampo, Asllani e Frattesi prendono il posto dei giocatori squalificati Calhanoglu e Barella. Sulla fascia destra, c’è una scelta tra Carlos Augusto e Dimarco. In attacco, viene confermata la coppia Thuram-Lautaro.

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano; Kayode, Milenkovic, M.Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione in panchina: Martinelli, Ranieri, Mina, Comuzzo, Faraoni, Amatucci, Barak, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Nzola, Ikoné. Indisponibili: Castrovilli, Christensen, Dodo, Kouamé. Squalificati: Biraghi. Diffidati: Bonaventura, Ikoné.

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Dumfries, Dimarco, Buchanan, Stankovic, Sensi, Akinsanmiro, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Indisponibili: Cuadrado. Squalificati: Barella, Calhanoglu. Diffidati: Inzaghi.

Arbitro: Aureliano (Bologna). Guardalinee: Imperiale e Vecchi. IV uomo: Giua. Var: Marini. Assistente VAR: Doveri.

Fiorentina-Inter Streaming e Diretta TV, dove vederla?



Fiorentina-Inter in diretta tv con DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30. DAZN è tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Inter torna a concentrarsi sulla corsa scudetto dopo il trionfo in Supercoppa. A Firenze i nerazzurri hanno la possibilità, vincendo, di riprendersi nuovamente la vetta scavalcando la Juventus pur con una gara in meno. Il tutto a una settimana dal derby d’Italia.

Fiorentina-Inter Streaming alternative?

Fiorentina-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. Per gli abbonati a Sky con Decoder SkyQ il match sarà visibile anche sui canali Zona Dazn attivabili con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.

La Fiorentina vuole riprendersi il quarto posto in classifica dopo esserselo visto sfilare nelle ultime ore dall’Atalanta. I viola, sconfitti in quel di Riad dal Napoli in semifinale, sono in leggero calo con un solo punto nelle ultime due uscite di campionato.

Pronostico Fiorentina-Inter

Nessun dubbio su quale sia la favorita del match. Secondo Repubblica la vittoria dell’Inter vale 1.85, quella della Fiorentina addirittura 4.20. Il pareggio paga 3.60. L’attacco nerazzurro è una macchina da guerra, per questo l’Over 2.5 sta a 1.97, mentre il Gol quota 1.80.