LAZIO NAPOLI Streaming TV, come vedere Online Gratis: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Lazio-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Si gioca all’Olimpico per la 22a giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 28 gennaio 2024. La Lazio ha vinto le ultime quattro partite del campionato, ma non ha mai raggiunto la vittoria per cinque volte consecutive con Maurizio Sarri come allenatore. L’ultima volta che ciò è successo è stato tra marzo e aprile 2021, sotto la guida di Simone Inzaghi.

Il Napoli ha perso le ultime tre partite in trasferta nel campionato senza fare gol. Potrebbe subire la quarta sconfitta consecutiva fuori casa, cosa che non succede dalla stagione 2015 con l’allenatore Rafael Benítez. L’ultima volta che hanno subito quattro sconfitte esterne consecutive senza fare gol risale al periodo gennaio-febbraio 1998. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Sarri e Mazzarri? Di seguito dove vedere Lazio-Napoli streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Probabili formazioni Lazio-Napoli



Matías Vecino potrebbe essere pronto per un’involontaria ‘tripletta’ avendo ricevuto un cartellino in entrambe le ultime due partite della Lazio, mentre il giocatore arrivato recentemente dall’Hellas Verona, Cyril Ngonge, potrebbe fare il suo debutto qui col Napoli, dopo avere segnato quattro gol tra il 40° ed il 65° minuto di gioco nell’arco delle sue ultime otto presenze.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Hysaj, Patric, Casale, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Vecino, Pedro, Fernandes. Squalificati: Immobile, Zaccagni. Indisponibili: nessuno.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Politano; Raspadori. Allenatore Walter Mazzarri.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, D’Avino, Mario Rui, Dendoncker, Gaetano, Gioielli, Lindstrom, Ngonge. Squalificati: Cajuste, Kvaratskhelia, Simeone. Indisponibili: Anguissa, Demme, Meret, Natan, Olivera, Osimhen.

Arbitro: Orsato. Guardalinee: Berti-Moro. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Irrati. Assistente VAR: Paterna.

Lazio-Napoli in TV, che canale?



Lazio-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e commento tecnico di Andrea Stramaccioni su DAZN per la sfida tra Lazio e Napoli dell’Olimpico.

Neanche un pareggio nelle ultime 14 sfide tra Lazio e Napoli in Serie A: quattro vittorie laziali e 10 partenopee – l’ultimo segno “X” tra queste due squadre nel torneo risale al 5 novembre 2016 (1-1 in quel caso con gol di Hamsík e Keita Baldé).

Lazio-Napoli Streaming Gratis in Italiano



Lazio-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket ‘Sport’, sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto.

Il Napoli ha vinto otto delle ultime 10 trasferte contro la Lazio in Serie A (2P), segnando 20 reti nel periodo (esattamente due di media a match) – contro nessuna formazione i partenopei hanno vinto più gare esterne nel periodo (dal 2013/14).

Lazio-Napoli Streaming alternative?

La sfida tra Lazio-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

La Lazio ha vinto le ultime quattro partite di campionato, i biancocelesti non hanno mai ottenuto cinque successi di fila in Serie A con Maurizio Sarri allenatore – l’ultima volta che hanno vinto cinque match consecutivi nel torneo risale al periodo tra marzo e aprile 2021, con Simone Inzaghi alla guida.