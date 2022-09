LAZIO-NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, come vedere Online: Facebook SKY Live YouTube o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Lazio-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Si gioca all’Olimpico per la 5a giornata di Serie A. All’Olimpico di Roma la Lazio di Sarri riceve la visita del Napoli di Spalletti: fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di sabato 3 settembre 2022. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Sarri e Spalletti? Di seguito dove vedere Lazio-Napoli streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Lazio-Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni



L’ultimo pareggio tra Lazio e Napoli in Serie A risale al 5 novembre 2016 (1-1, Marek Hamsik e Keita Baldé); da allora, 11 match tra le due squadre nel massimo campionato, con un bilancio ampiamente a favore dei partenopei (nove successi a due).

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demme.

Arbitro: Simone Sozza.

Lazio e Napoli si sono affrontate quattro volte nel mese di settembre, in Serie A: i partenopei hanno sempre trovato la vittoria nel parziale, segnando sempre almeno tre reti a partita – il risultato complessivo di queste quattro sfide è di 15-2 per i campani.

Lazio-Napoli in TV al posto di Rojadirecta Canale



Lazio-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si potrà vedere anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite). Si gioca dopo Fiorentina-Juventus delle 15 e il Derby di San Siro Milan-Inter delle 18.

Dalla stagione 2013/14 in avanti, il Napoli è la squadra che ha vinto più trasferte (11) di Serie A all’Olimpico: di queste, sette sono arrivate contro la Lazio (completano il parziale a Roma, contro i biancocelesti, due sconfitte).

Lazio-Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Lazio-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket ‘Sport’, sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto.

La Lazio ha pareggiato quattro delle ultime sei partite di campionato (2V), tante quante nelle precedenti 21 (12V, 5P).

Lazio-Napoli Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Lazio-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Il Napoli non ha trovato il gol nell’ultima trasferta di campionato, contro la Fiorentina; i partenopei non restano a secco per due gare esterne consecutive di Serie A da dicembre 2020, con la seconda partita giocata all’Olimpico, proprio contro la Lazio.