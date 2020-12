LAZIO NAPOLI Streaming Gratis, dove vederla: Diretta DAZN o SKY Live?

Dove vedere Lazio Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi domencia 20 dicembre 2020 ovviamente a porte chiuse. Fischio d’inizio alle 20:45. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Lazio Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni.



La Lazio di Simone Inzaghi sfida il Napoli di Gennaro Gattuso nel posticipo serale della domenica della 13a giornata di Serie A. I capitolini sono noni in classifica con 18 punti, frutto di 5 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte, i partenopei, reduci dal k.o. nello scontro diretto con l’Inter, sono scivolati al 4° posto a quota 23, a -4 dal Milan capolista, con un cammino di 8 vittorie e 4 sconfitte.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkoviv-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Politano; Petagna.

Dove vedere Lazio Napoli Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Lazio Napoli viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Alternative per vedere Lazio Napoli diretta streaming online al posto di Rojadirecta.

Partita Lazio Napoli live streaming su Sky Go (link skygo.sky.it) disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.