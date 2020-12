ROJADIRECTA Juventus-Fiorentina Crotone-Parma Cittadella-Frosinone, dove vedere Partite Serie A Streaming Gratis Online Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi martedì 22 dicembre 2020, dove spiccano Juventus-Fiorentina e Crotone-Parma, anticipi della 14esima giornata di Serie A, l’ultima del 2020 e poi arrivederci al 2021.

17:30 Valencia-Siviglia (Liga) – Dazn

17:30 Elche-Osasuna (Liga) – Dazn.

18:30 Diretta Crotone-Parma Streaming Serie A – Dazn e Dazn1.

Il 14esimo turno di Serie A si apre con un match che ha molto da dire in ottica salvezza. La squadra di Stroppa è reduce dal pesante ko rimediato in casa della Sampdoria. Una sconfitta che ha di fatto cancellato quanto di buono fatto dai calabresi, capaci in precedenza di conquistare 4 punti in pochissimi giorni. Anche il Parma è reduce da una batosta: lo 0-4 casalingo contro la Juventus. Gara nella quale la formazione di Liverani non è quasi mai riuscita a tenere testa ai campioni d’Italia in carica.

Diretta Crotone Parma con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

19:00 Cosenza-Venezia (Serie B) – Dazn

19:00 Vicenza-Reggina (Serie B) – Dazn

19:00 Monza-Ascoli (Serie B) – Dazn

19:00 Pescara-Brescia (Serie B) – Dazn

19:00 Cittadella-Frosinone (Serie B) – Dazn

19:00 Pisa-Chievo (Serie B) – Dazn

19:00 Pordenone-Cremonese (Serie B) – Dazn

19:00 Spal-Lecce (Serie B) – Dazn

19:45 Real Sociedad-Atletico Madrid (Liga) – Dazn

19:45 Huesca-Levante (Liga) – Dazn.

20:45 Diretta Juventus-Fiorentina Streaming Serie A – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

I bianconeri devono assolutamente vincere per non perdere terreno in chiave Scudetto, ma anche i viola hanno estremo bisogno di punti considerata la difficile situazione di classifica. Nella scorsa stagione la Juventus ha avuto vita facile allo ‘Stadium’ contro la Fiorentina, vincendo con un secco 3-0. Grande protagonista Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta.

Diretta Juventus Fiorentina con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Empoli-Reggiana (Serie B) – Dazn e Dazn1

21:00 Arsenal-Manchester City (League Cup) – Dazn

22:00 Valladolid-Barcellona (Liga) – Dazn

22:00 Villarreal-Athletic (Liga) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.