LAZIO NAPOLI Streaming info Rojadirecta dove vederla: Sky o DAZN? Canale Diretta TV, Orario e Formazioni

Dove vedere Diretta Lazio Napoli Streaming senza RojaDirecta: Video Gratis Serie A Turno 19, ultima giornata del girone di andata.

Alle ore 18:00 italiane di sabato 11 gennaio 2020, si gioca Lazio Napoli in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 19a giornata di Serie A di calcio italiano.

Lazio Napoli Streaming, presentazione match.

Arbitro Orsato. Lazio Napoli scendono in campo quest’oggi alle 18 per la 19a giornata di Serie A, ultima di andata. I biancocelesti hanno iniziato il nuovo anno solare aggiudicandosi la sfida di Brescia grazie al gol nel recupero di Immobile, e viaggiano con 6 punti di ritardo rispetto al duo di testa Juventus ed Inter ma con una partita in meno. Epifania amara invece per i partenopei, nettamente sconfitti in casa dall’Inter e fermi in classifica a 24 punti alla pari col Torino.

Lazio Napoli Streming e Diretta TV.

Lazio Napoli viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La Lazio viene da 4 vittorie casalinghe consecutive, con 14 reti segnate e solamente 3 subite. I biancocelesti sono l’unica squadra della Serie A, insieme alla Juventus, imbattuta tra le mura amiche. Numeri da incubo per il Napoli, che in campionato ha vinto 1 sola volta negli ultimi 10 impegni.

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Lazio Napoli non viene trasmessa in chiaro. Si gioca dopo la diretta streaming di Cagliari-Milan delle 15.

Lazio Napoli, le probabili formazioni.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore Inzaghi. Indisponibili: Lukaku, Vavro, Correa. Squalificati: Parolo.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Maksimovic. Squalificati: nessuno.

Alternative per vedere Lazio Napoli in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Lazio Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Lazio Napoli potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.