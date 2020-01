INTER ATALANTA Streaming info Rojadirecta dove vederla: DAZN o Sky? Orario e Canale Diretta TV

Dove vedere Diretta Inter Atalanta Streaming senza RojaDirecta: Video Gratis Serie A Turno 19, ultima giornata del girone di andata.

Alle ore 20:45 italiane di sabato 11 gennaio 2020, si gioca Inter Atalanta in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 19a giornata di Serie A di calcio italiano.

Inter Atalanta Streaming, presentazione match.

Arbitro Rocchi. Va in scena a San Siro uno dei tanti big match di questa 19a giornata di campionato, il derby lombardo Inter Atalanta. I nerazzurri di Milano sono stati protagonisti fin qui di una stagione esaltante, che li porta a giocarsi oggi il titolo di campione di inverno partendo alla pari con Juventus. Indimenticabile anche l’annata degli orobici, al momento quinti a 34 punti, qualificati agli ottavi di Champions League e reduci da due 5-0 casalinghi consecutivi ai danni di Milan e Parma.

Inter Atalanta Streming e Diretta TV.

Inter Atalanta viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Sono 20 i punti conquistati in casa dall’Inter in questo campionato, sui 45 che in totale i milanesi contano in classifica. I bergamaschi, dal canto loro, hanno racimolato 18 punti su 34 lontano da Bergamo. Atalanta a mani basse miglior attacco della Serie A, con 48 gol realizzati fin qui, ben 8 in più della Lazio, seconda in questa speciale classifica.

La partita sarà disponibile in streaming live su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung

Inter Atalanta, le probabili formazioni.

Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte. Indisponibili: D’Ambrosio. Squalificati: Skriniar, Barella.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic: Gomez, Ilicic. Allenatore Gasperini. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Alternative per vedere Inter Atalanta in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Inter Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Inter Atalanta potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.