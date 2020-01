Info ROJADIRECTA Roma-Juventus Udinese-Sassuolo Real Madrid-Atletico, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi domenica 12 gennaio 2020, dove spiccano Roma-Juventus Udinese-Sassuolo Verona-Genoa della 19a giornata del campionato di calcio di Serie A, ultima del girone di andata. Real Madrid-Atletico Madrid è la finale di Supercoppa di Spagna!

10:00 Roma-Pescara (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:00 Inter-Empoli (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:30 Udinese-Sassuolo (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Udinese in serie positiva con 2 vittorie consecutive, 2-1 in casa sul Cagliari prima e la vittoria di Lecce poi, grazie alle quali i friulani si sono allontanati dalla zona retrocessione. Brutto momento invece per il Sassuolo, reduce da 2 sconfitte di fila e a segno con i 3 punti solo 1 volta negli ultimi 7 impegni di campionato.

Diretta Udinese Sassuolo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

12:30 Tavagnacco-Juventus (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A.

14:00 Bologna-Lazio (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

14:30 Mantova-Sammaurese (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Agropoli-Foggia (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 San Tommaso-Palermo (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Notaresco-Campobasso (Serie D) – Sportitalia.

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Fiorentina-Spal (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

15:00 Torino-Bologna (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

15:00 Sampdoria-Brescia (Serie A) – Dazn e Dazn1.

15:00 Bournemouth-Watford (Premier League) – Sky Sport Football.

15:00 St Etienne-Nantes (Ligue 1) – Dazn.

15:00 Alessandria-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Giana Erminio-Olbia (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Rimini-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Virtus Verona-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Fano-Padova (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Modena-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Reggio Audace-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Viterbese-Bari (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Catanzaro-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Virtus Francavilla-Catania (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Sicula Leonzio-Teramo (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Potenza-Ternana (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Avellino-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports.

17:00 Digione-Lilla (Ligue 1) – Dazn.

17:30 Aston Villa-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Football.

17:30 Como-Gozzano (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Pro Vercelli-Lecco (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Novara-Monza (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Pistoiese-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Arezzo-Pianese (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Pontedera-Renate (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Vis Pesaro-Cesena (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Arzignano-Imolese (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Fermana-Vicenza (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Carpi-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Rende-Casertana (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Monopoli-Paganese (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Verona-Genoa (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Nessuna vittoria per gli scaligeri nei due impegni più recenti al Bentegodi: dapprima infatti l’1-3 subito per mano della Roma, poi il clamoroso 3-3 in rimonta col Torino.

Genoa ancora a secco di vittorie in campionato invece lontano da Marassi: 9 i match giocati fin qui con 4 pareggi e 5 sconfitte come magro bottino.

Diretta Verona Genoa sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

19:00 Diretta Real Madrid-Atletico Madrid (Finale Supercoppa di Spagna) – Nove.

Alle ore 19, scendono in campo Real Madrid e Atletico Madrid per la finale della Supercoppa di Spagna. I ”Blancos”, in semifinale, hanno agevolmente sconfitto il Valencia per 3-1, mentre la squadra di Simeone ha avuto la meglio del Barcellona dopo una partita bellissima decisa nel finale da una rete di Correa. Il Derby di Madrid si giocherà a Jeddah così come le semifinali e si preannuncia, come sempre, un match intenso e affascinante.

Diretta Real Madrid Atletico Madrid sui canali digitali di Nove. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Dplay (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Diretta Roma-Juventus (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il match perso la scorsa settimana col Torino ha interrotto una striscia di 5 partite senza sconfitte per la Roma di Paulo Fonseca, che in questo campionato non ha però mai perso due volte di fila. Juventus con 6 vittorie, 2 pareggi e la sconfitta proprio all’Olimpico per mano della Lazio nei 9 incontri fin qui giocati lontano da Torino.

Diretta Roma Juventus sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Paris SG-Monaco (Ligue 1) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.