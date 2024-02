INTER ATALANTA Streaming TV Gratis, dove vedere il match: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Inter Atalanta Streaming Live Video Gratis. Match valido come recupero della 21esima giornata della Serie A 2023/24, si gioca oggi mercoledì 28 febbraio 2024 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà questa sera?

Dove vedere Inter Atalanta in diretta tv

Inter Atalanta viene trasmessa in diretta tv con DAZN. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Telecronaca del match con Pierluigi Pardo e commento tecnico di Dario Marcolin.

Strapotere Inter in questo campionato: La squadra di Inzaghi ha trascorso solo 38 minuti in svantaggio nelle 25 partite giocate, mentre è stata in vantaggio per ben 1218 minuti. Hanno concluso il primo tempo in vantaggio in 18 partite e solo una volta non hanno segnato il primo gol della partita.

Come vedere Inter Atalanta Streaming Gratis

Inter Atalanta in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con DAZN. Per vederla basterà scaricare l’app su smartphone e tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

La squadra dell’Inter è vicina al ventesimo titolo di campione, ma non è chiaro quanto sia competitiva in Champions League. La squadra ha molte certezze, come una difesa solida e un centrocampo di alto livello. Anche i sostituti sono motivati e preziosi, e il collettivo è molto unito e concentrato sugli obiettivi. Resta da vedere se ci sia un punto debole in questa squadra.

Inter Atalanta Formazioni



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Carlos Augusto, Dumfries, Buchanan, Stankovic, Akinsanmiro, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Sarr. Indisponibili: Acerbi, Calhanoglu, Cuadrado, Sensi, Thuram. Suqalificati: nessuno. Diffidati: Bastoni, Mkhitaryan.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Bakker; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore Gian Piero Gasperini.

A disposizione in panchina: Musso, Rossi, Toloi, Scalvini, Palomino, Hateboer, Ruggeri, Zappacosta, Adopo, De Roon, Miranchuk, Touré, Lookman. Inidsponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Zappacosta, Holm, De Roon

Arbitro: Colombo di Como. Guardalinee: Lo Cicero-Zingarelli. IV uomo: Pairetto. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Marini.

Alternative per vedere Inter Atalanta in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Inter Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Inter Atalanta in Italia, quindi, è attraverso DAZN.