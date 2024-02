ROMA TORINO Streaming TV, dove vederla gratis con Tablet Cellulare: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Roma-Torino Streaming TV. La Roma e il Torino si preparano ad affrontarsi dopo cinque mesi dal loro ultimo incontro, che si concluse con un pareggio per 1-1. La Roma ha recentemente raggiunto gli ottavi di finale di UEFA Europa League e sta lottando per qualificarsi nuovamente per la competizione europea tramite il quinto posto in Serie A. Il Torino, invece, ha faticato a battere squadre di classifica superiore e ha perso tutte e cinque le trasferte contro squadre meglio classificate, con un totale di 11-1. Entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per continuare la loro corsa verso l’Europa e l’allenatore del Torino si è detto fiducioso che la squadra possa ottenere buoni risultati. Sarà una sfida difficile per entrambe le squadre, ma l’obiettivo è quello di continuare a vincere per raggiungere i propri obiettivi. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Torino streaming gratis e diretta video tv.

Roma-Torino probabili formazioni



ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore De Rossi.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Celik, Smalling, Huijsen, Karsdorp, Zalewski, Aouar, Renato Sanches, Spinazzola, Baldanzi, Pagano, Pellegrini, Azmoun, Joao Costa. Indisponibili: Abraham, Llorente. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kristensen, Llorente, Pellegrini.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Masina; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore Juric.

A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Sazonov, Savva, llic, Tameze, Gineitis, Pellegri, Okereke, Lazaro, Kabic. Indisponibili: Buongiorno, Schuurs, Vojvoda. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lovato.

Arbitro: Sacchi (Macerata). Guardalinee: Di Iorio e Cecconi. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Paterna. Assistente VAR: Di Bello.

Roma-Torino Diretta TV



La partita Roma-Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con possibilità di visione tramite l’applicazione dedicata su diversi dispositivi. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno anche seguire il match sul canale 214 di Sky, previa attivazione della Zona DAZN. La telecronaca di Roma-Torino su DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini con commento tecnico di Dario Marcolin.

Roma-Torino Streaming Gratis in italiano



Roma-Torino streaming gratis per gli abbonati può essere vista in diretta su DAZN, sia tramite l’applicazione che sul sito ufficiale. È sufficiente cercare il nome della squadra desiderata per accedere alla trasmissione.

Roma-Torino Streaming alternativa Rojadirecta?

Roma-Torino Rojadirecta come alternativa? La sfida non sarà disponibile su Rojadirecta TV in quanto non si può usare perchè oscurato in Italia.