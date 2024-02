Dove vedere Milan-Atalanta streaming e diretta tv oggi dopo Juventus-Frosinone e Lecce-Inter

Dove vedere Milan-Atalanta streaming. La partita Milan-Atalanta, valida per la 26ª giornata di Serie A 2023/24, chiude la domenica del massimo campionato italiano alle 20:45 allo stadio Meazza di Milano. Pioli e Gasperini che si ritroveranno per la terza volta in stagione sapranno i risultati di Juventus-Frosinone delle 12:30 e Lecce-Inter delle 18.

L’Atalanta ha vinto tre delle ultime nove partite contro il Milan in Serie A, mentre il Milan ha perso la gara di andata contro l’Atalanta e non ha subito una doppia sconfitta contro di loro dal 2007/08. Entrambe le squadre hanno un buon rendimento casalingo, ma l’Atalanta ha attualmente una serie positiva di vittorie e ha segnato più gol su calcio d’angolo rispetto al Milan. I due team hanno ottenuto gol dalla panchina e presentano alcuni giocatori chiave che potrebbero fare la differenza in questa partita.

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: Jovic. Indisponibili: Calabria, Pobega.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. Allentore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lookman, Palomino.

Dove vedere Milan-Atalanta streaming e diretta tv

La partita Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, sia tramite smart tv che su altri dispositivi compatibili. La telecronaca del match sarà a cura di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Marco Parolo. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky potrà guardarla su entrambe le piattaforme. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sul sito di DAZN (gratis per gli abbonati) o tramite l’applicazione del servizio su dispositivi mobili.