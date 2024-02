Dove vedere Lecce-Inter streaming e diretta tv oggi dopo Juventus-Frosinone e Cagliari-Napoli

Dove vedere Lecce-Inter streaming. La partita Lecce-Inter, valida per la 26ª giornata di Serie A 2023/24, si gioca oggi domenica 25 febbraio alle ore 18, allo stadio “Via del Mare” di Lecce, subito dopo Juventus-Frosinone delle 12:30 e Cagliari-Napoli delle 15. Grazie alla straordinaria performance della squadra di Simone Inzaghi, il team ha sfruttato il calo della Juventus e si è distanziato in classifica, posizionandosi come favorito per la vittoria del campionato.

Il Lecce ha avuto risultati negativi contro l’Inter, che però ha subito una sconfitta nell’ultimo incontro al Via del Mare. L’Inter ha un ottimo rendimento in campionato e ha segnato molte reti, mentre il Lecce ha faticato nelle ultime partite. Lautaro Martínez è vicino a un traguardo importante, e Yann Sommer potrebbe stabilire un record di clean sheet. Roberto Piccoli ha segnato il suo primo gol in Serie A contro l’Inter nel 2020.

Le probabili formazioni di Lecce-Inter

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Piccoli, Banda. Allenatore D’Aversa. Squalificati: Dorgu, Pongracic. Indisponibili: Brancolini, Dermaku.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Acerbi, Cuadrado, Sensi, Thuram, Sommer.

Dove vedere Lecce-Inter streaming e diretta tv

La partita Lecce-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, sia tramite smart tv che su altri dispositivi compatibili. I telecronisti DAZN di Lecce-Inter saranno Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky potrà guardarla su entrambe le piattaforme. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sul sito di DAZN (gratis per gli abbonati) o tramite l’applicazione del servizio su dispositivi mobili.