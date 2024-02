Dove vedere Cagliari-Napoli streaming e diretta tv oggi 25 febbraio 2024

Dove vedere Cagliari-Napoli streaming. La partita Cagliari-Napoli, valida per la 26ª giornata di Serie A 2023/24, si terrà domenica 25 febbraio allo stadio Unipol Domus di Cagliari alle ore 15:00, subito dopo Juventus-Frosinone delle 12:30. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 25 partite contro il Napoli in Serie A e nelle ultime 14 partite non è riuscito a segnare più di una rete contro i partenopei.

Il Napoli ha un buon record contro il Cagliari nelle trasferte, mentre il Cagliari ha perso le ultime due partite casalinghe. Il Napoli non ha mai ottenuto due volte lo stesso risultato consecutivamente nelle ultime dieci partite. Entrambe le squadre hanno segnato pochi gol nei primi minuti di gioco. Il Napoli ha avuto 29 punti in meno rispetto alla stagione precedente. Il Cagliari e il Napoli hanno ottenuto punti da situazioni di svantaggio. Il Cagliari è l’unica squadra contro cui Victor Osimhen ha sempre segnato.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hatzidiakos, Mancosu, Oristanio, Shomurodov.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Calzona. Squalificati: Di Lorenzo. Indisponibili: Ngonge, Politano.

Dove vedere Cagliari-Napoli streaming e diretta tv

La partita Cagliari-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, sia tramite smart tv che su altri dispositivi compatibili. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky potrà guardarla su entrambe le piattaforme. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sul sito di DAZN (gratis per gli abbonati) o tramite l’applicazione del servizio su dispositivi mobili.