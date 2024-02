Dove vedere Juventus-Frosinone streaming e diretta tv oggi 25 febbraio 2024

Dove vedere Juventus-Frosinone streaming. La Juventus affronterà il Frosinone nella 25a giornata di Serie A oggi domenica 25 febbraio allo stadio Allianz Stadium con inizio alle ore 12:30. Dopo il pareggio nel primo scontro nel 2015, la Juventus ha vinto tutte e quattro le partite successive contro il Frosinone.

Il Frosinone ha perso tutte le partite contro le prime due squadre in classifica, mentre la Juventus ha subito una serie di risultati negativi dopo cinque vittorie consecutive. La squadra ciociara ha totalizzato 23 punti, ma ha perso nove partite dall’inizio di dicembre. La Juventus ha subito molti gol da fuori area, mentre Matías Soulé è il giocatore con più dribbling riusciti. Massimiliano Allegri potrebbe raggiungere i 1000 punti come allenatore. Dusan Vlahovic è il miglior marcatore del 2024 in Serie A, mentre Adrien Rabiot sta per raggiungere la sua 200ª presenza con la Juventus. Matías Soulé è uno dei pochi giocatori ad aver registrato numeri elevati in tiri, occasioni e dribbling.

Le probabili formazioni di Juventus-Frosinone

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Reinier. Allenatore Eusebio Di Francesco.

Dove vedere Juventus-Frosinone streaming e diretta tv

La partita Juventus-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv sia su DAZN che su SKY (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202 o Sky Sport 251), e potrà essere seguita in streaming gratis per gli abbonati su diversi dispositivi sul sito e l’app di DAZN; l’app di Sky GO e l’app di NOW.