JUVENTUS FROSINONE Streaming TV, dove vedere Coppa Italia Video Online: RAI, SKY o Italia Uno?

Dove vedere Juventus-Frosinone Streaming Gratis Online. Il Frosinone cerca di raggiungere per la prima volta le semifinali della Coppa Italia, dopo essersi qualificato ai quarti (risultato di per sè già storico) battendo il Napoli 0-4. La Juventus, invece, ha l’obiettivo di tornare in finale dopo la sconfitta dell’anno scorso contro l’Inter. Le due squadre si sono già affrontate in campionato, con la Juventus che ha vinto per 2-1 allo Stirpe grazie ai gol di Yildiz e Vlahovic, tra cui si è inserito il gol del pareggio momentaneo di Baez. Scopriamo insieme dove vedere Juventus-Frosinone streaming e tv e le probabili formazioni.

Orario Juventus-Frosinone

Juventus-Frosinone si gioca oggi giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 21 italiane presso l’Allianz Stadium di Torino. La Lazio sarà considerata squadra di casa dato che nella stagione precedente si è classificata meglio della Roma in campionato.

Juventus-Frosinone in tv e streaming, ecco dove



Juventus-Frosinone in diretta tv in chiaro su Italia Uno e quindi in streaming gratis onine sula piattaforma Mediaset Infinity e Sportmediaset.it, grazie alla quale potrai utilizzare pc o notebook e con tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad. Saranno Massimo Callegari e Simone Tiribocchi il telecronista e la seconda voce di Juventus-Frosinone su Italia 1.

Juventus-Frosinone Diretta Live: ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Contro il Frosinone, la Juventus dovrà fare a meno di Gatti e McKennie, che sono squalificati, mentre Rabiot e Chiesa sono infortunati. Perin sostituirà Szczesny in porta e in attacco potrebbero giocare Milik e Yildiz. Vlahovic recuperato inizierà dalla panchina. Iling-Junior e Cambiaso sono tornati in forma e giocheranno, mentre Weah e Kostic giocheranno sulle fasce. Nel Frosinone, Soulé partirà dalla panchina e Kaio Jorge sarà titolare. Mazzitelli farà il suo ritorno nella formazione iniziale e Bonifazi potrebbe entrare in campo nel corso della partita. Il Frosinone sta attraversando difficoltà in campionato.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Yildiz. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Szczesny; Pinsoglio, Rugani, Cambiaso, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Iling-Junior, Vlahovic.

Frosinone (3-4-3): Cerofolini; Lusardi, S. Romagnoli, Okoli; Lirola, Bourabia, Barrenechea, Gelli; Caso, Cuni, Harroui. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione in panchina: Turati, Frattali, Bonifazi, Monterisi, Garritano, Brescianini, Kvernadze, Reinier, Ghedjemis, Cheddira, Kaio Jorge, Soulé, Ibrahimovic.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Baccini-Palermo. Quarto Uomo: Tremolada. VAR: La Penna. Assistente VAR: Aureliano.