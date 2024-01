Polemiche Arbitri VAR Serie A: il dialogo Nasca e Fabbri durante Inter-Verona

POLEMICHE VAR ARBITRI – Durante la partita tra Inter-Verona della settimana scorsa, l’assistente Luigi Nasca e il direttore di gara Michael Fabbri hanno avuto un dialogo riguardo al presunto fallo di Alessandro Bastoni su Ondrej Duda. Nasca era curioso di capire cosa fosse successo, mentre Fabbri cercava di minimizzare la situazione e di gestire le proteste dei calciatori del Verona.

Nasca ha osservato che il giocatore si era rialzato e poi era caduto di nuovo, definendo ciò come astuzia: “mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia!”. Durante la partita, l’arbitro Fabbri prende tempo per prendere una decisione riguardo al gol decisivo al 93′ di Davide Frattesi. L’assistente Nasca presente in sala Var guarda le immagini e decide che il gol è valido.

Polemiche social: “si sta giocando la Marotta League”

Questa decisione suscita polemiche VAR sul ruolo della tecnologia nell’arbitraggio e l’arbitro Rocchi lamenta la mancanza di protezione delle decisioni arbitrali. Feroci le critiche invece nei social network, al di fuori dei palazzi del potere: “è in corso la Marotta League“, è il commento più diffuso, anche come hashtag #MarottaLeague, da parte di quei tifosi che sono stufi di vedere manipolato il risultato a favore dell’Inter.