Allegri (Juventus) contento dopo il Frosinone: “abbiamo fatto divertire”

COPPA ITALIA – Massimiliano Allegri si gode la vittoria e la prestazione della Juventus contro il Frosinone, ringraziando i giocatori per aver giocato bene e divertendosi. Ottimo modo per festeggiare la sua panchina numero 400 in bianconero. Riguardo alle dichiarazioni di Giuntoli sul possibile raggiungimento delle 700 partite alla Juventus, Allegri preferisce concentrarsi sul presente e mettere da parte la Coppa Italia per concentrarsi sul campionato.

L’allenatore della Juventus, Allegri, ha commentato la vittoria contro il Frosinone, affermando l’importanza di rimanere concentrati durante la partita e di migliorare in difesa. Ha elogiato la prestazione di McKennie e ha parlato del desiderio di un nuovo centrocampista, ma ha sottolineato la soddisfazione con il gruppo attuale. Ha difeso l’utilizzo dei giovani talenti della squadra e ha affrontato le critiche, sottolineando la sua passione per il lavoro e l’entusiasmo per i giocatori che stanno migliorando.