Monza INTER Streaming TV, dove vederla: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Monza-Inter Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 13 gennaio 2024, si gioca all’U-Power Stadium il match Monza-Inter, valido per la 20esima giornata di Serie A 2023/24. Dopo il controverso match vinto contro il Verona, l’Inter si appresta a giocare contro il Monza nel primo turno del girone di ritorno di Serie A. L’Inter ha vinto l’andata per 2-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Un anno fa, allo stadio U-Power, la partita si è conclusa con un pareggio 2-2, con un autogol di Dumfries e un gol di Caldirola per il Monza.. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Monza-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Monza-Inter Streaming: probabili formazioni



MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, V Carboni; Mota Carvalho. Allenatore: Palladino.

A disposizione in panchina: Lamanna, Gori, Donati, Izzo, Bettella, Pablo Marì, Birindelli, Kyriakopoulos, Akpa Akpro, Maldini, Vignato, Colombo, Maric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caprari, Gomez, Carboni A, Di Gregorio.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cuadrado.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Peretti-Dei Giudici. Quarto Uomo: Volpi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Mazzoleni.

Dove vedere Monza-Inter in TV

Monza-Inter in tv con Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e DAZN. Valentín Carboni è il giocatore più giovane ad avere segnato almeno due gol e fornito almeno due assist in questo campionato e soltanto uno dei quattro nati dal 2005 in avanti nei cinque maggiori campionati europei in corso (con Mathys Tel, Warren Zaïre-Emery e Eli Junior Kroupi).

Monza-Inter Streaming Gratis in Italiano



Monza-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita è disponibile anche su NOW (a pagamento per tutti). L’inter va a segno da 27 partite di fila in Serie A – l’ultima gara a secco di gol risale al 15 aprile 2023, proprio contro il Monza (0-1) – e si tratta della serie realizzativa in corso più lunga tra le squadre di questo campionato: più del doppio rispetto a qualsiasi altra avversaria (segue a 12 la Juventus). Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Quali alternative per vedere Monza-Inter Gratis Live?

La sfida non sarà disponibile con siti web come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV, in quanto considerati illegali. Il Monza ha guadagnato soltanto quattro dei suoi 25 punti contro squadre che occupano la parte alta della classifica di questa Serie A, più soltanto del Cagliari, fanalino di cosa in questa graduatoria con solo un punto ottenuto contro queste avversarie.