MILAN-ROMA Streaming TV Gratis, dove vedere il match: DAZN Video o Sky Live?

Dove vedere Diretta Milan-Roma Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 14 gennaio 2024, il Milan di Stefano Pioli, al terzo posto in classifica, ospita al “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano), la Roma di José Mourinho. Si gioca per la 20a giornata di Serie A. Marco Guida sarà l’arbitro della sfida, Berrcigli e Cecconi gli assistenti. Quarto uomo Abisso, al Var Mazzoleni e La Penna. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Roma streaming gratis e diretta tv.

Il Milan ha guadagnato 16 punti nelle ultime sette partite di campionato, registrando quattro clean sheets. Solo Inter e Juventus hanno ottenuto più punti dei rossoneri in Serie A in questo periodo.

Diretta Milan-Roma Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Milan e Roma si affrontano a San Siro nel primo match del girone di ritorno. Entrambe le squadre sono state eliminate dalla Coppa Italia e vogliono concentrarsi sul campionato. Il Milan cerca di avvicinarsi a Inter e Juventus, mentre la Roma è in ritardo rispetto alla Fiorentina. Paulo Dybala è ancora assente per la Roma a causa di un infortunio.

Milan continua ad affrontare problemi nella difesa, ma si affida a Gabbia e Theo Hernandez per risolvere l’emergenza. Adli torna a centrocampo. Nella Roma, Dybala è assente e Lukaku sarà affiancato da Belotti o El Shaarawy. Mourinho opta per Kristensen in difesa e Llorente sarà presente. Bove e Zalewski sono scelti a centrocampo, mentre Celik giocherà sulla destra.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Florenzi, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori. Squalificati: nessuno.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Celik, Bove, Paredes, Cristante, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore José Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Karsdorp, Spinazzola, Pisilli, Kristensen, Pellegrini, El Shaarawy, Joao Costa. Indisponibili: Abraham, Aouar, Azmoun, Dybala, Kumbulla, Ndicka, Renato Sanches, Smalling. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Guida della sezione di Torre Annunziata. Assistenti: Bercigli-Cecconi. IV uomo: Sacchi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: La Penna.

Il Milan è stato imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A contro la Roma, ottenendo tre vittorie e due pareggi. L’ultima volta che la Roma è riuscita a vincere contro il Milan al Meazza è stata il 1 ottobre 2017, con un punteggio di 0-2.

Milan-Roma in TV, che canale?



Milan-Roma in tv con DAZN (presente anche su TimVision). La telecronaca del match sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Gobbi. Nelle ultime sette partite di Serie A tra Milan e Roma, entrambe le squadre sono riuscite a segnare, con una media di 3,6 gol a partita. Tuttavia, l’ultima volta che il Milan è riuscito a mantenere la porta inviolata è stato il 28 giugno 2020.

Milan-Roma Streaming Gratis in italiano



Milan-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Olivier Giroud del Milan è in ottima forma per l’incontro successivo, avendo contribuito ai gol in quattro delle sue ultime cinque partite in campionato. Ha anche segnato un rigore nella partita precedente. Tuttavia, con l’assenza di Paulo Dybala a causa di un infortunio, la pressione sarà maggiore su Romelu Lukaku, che ha segnato tre dei suoi ultimi cinque gol come primi della partita.

Quale alternativa per vedere Milan-Roma Streaming

La Roma ha perso due partite di fila senza segnare gol nelle trasferte di Serie A, qualcosa che non accadeva da settembre-ottobre 2021. Non avevano mai perso tre partite consecutive senza segnare gol in trasferta dal marzo 2005, quando Delneri allenava la squadra. Il Milan è la squadra che ha effettuato più attacchi diretti in verticale in questo campionato (41), mentre la Roma è penultima in questa classifica con 17. Nei confronti dei gol segnati da tali situazioni di gioco, il Milan ne ha segnati quattro, mentre la Roma ne ha segnati solo tre. Entrambe le squadre sono tra le prime cinque per questo tipo di attacco.