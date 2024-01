Atalanta-Frosinone Streaming TV Gratis, dove vedere il match: DAZN Video o Sky Live?

Dove vedere Diretta Atalanta-Frosinone Streaming. L’Atalanta ospita il Frosinone nella 20° giornata di Serie A al Gewiss Stadium di Bergamo. Entrambe le squadre hanno giocato i quarti di finale di Coppa Italia in settimana, con l’Atalanta che ha vinto contro il Milan e il Frosinone che è stato eliminato dalla Juventus. L’Atalanta ha ottenuto 30 punti nel primo girone, mentre il Frosinone ha rallentato dopo un buon inizio di stagione. Il Frosinone ha perso le ultime quattro partite di campionato e cerca di evitare la zona retrocessione.

Orario Atalanta-Frosinone Streaming

Atalanta-Frosinone si gioca oggi lunedì 15 gennaio 2024 al Gewiss Stadium di Bergamo. Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Atalanta-Frosinone streaming gratis e diretta tv.

Diretta Atalanta-Frosinone Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



L’Atalanta ha vinto tre volte e pareggiato una volta contro il Frosinone nelle precedenti partite di Serie A. Tuttavia, nella partita più recente, hanno perso. Sono state giocate due partite a Bergamo tra le due squadre, con due vittorie dell’Atalanta e nessun gol subito. L’Atalanta ha vinto le ultime tre partite casalinghe, guadagnando 19 punti su 30 in casa finora.

Miranchuk e Scamacca sono in lotta per ottenere un posto da titolare, mentre Touré fa il suo ritorno dopo un infortunio. De Roon è recuperato e formerà il centrocampo con Ederson. Ruggeri riposerà, mentre Holm giocherà a destra. In difesa, Scalvini, Djimsiti e Kolasinac sono confermati, con Kolasinac in vantaggio su Hien. Carnesecchi sarà il portiere. Cheddira sarà il centravanti, con Soulé e Harroui a supporto. Bonifazi potrebbe iniziare nella difesa a tre.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Miranchuk, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

A disposizione in panchina: Musso, Rossi, Toloi, Hien, Palomino, Ruggeri, Zortea, Bakker, Adopo, Pasalic, Muriel, De Ketelaere. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Touré, Hateboer, Lookman.

FROSINONE (3-4-3): Turati; Bonifazi, Romagnoli, Okoli; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Harroui. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione in panchina: Cerofolini, Lusuardi, Garritano, Bourabia, Brescianini, Kvernadze, Reinier, Ghedjemis, Kaio Jorge, Caso, Ibrahimovic. Squalificati: Frattali. Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Oyono, Baez.

Arbitro: Prontera di Bologna. Guardalinee: Di Iorio-Ricciardi. IV Uomo: Di Marco. VAR: Irrati. Assistente VAR: Meraviglia.

Il Frosinone, insieme a Cagliari e Lecce, non ha ancora vinto in trasferta in questa stagione di Serie A. Ha conquistato solo due punti in nove partite lontano dal proprio stadio ed ha subito una serie di sette sconfitte consecutive in trasferta. Dal primo dicembre ha ottenuto solo un punto e ha subito 13 gol in sei partite, peggiori risultati in entrambe le categorie nella massima competizione.

Atalanta-Frosinone in TV, che canale?



Atalanta-Frosinone in tv con Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e DAZN (presente anche su TimVision). La telecronaca del match su DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni, commento tecnico di Dario Marcolin, mentre su Sky ci saranno Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. Gianluca Scamacca non ha segnato nelle ultime cinque presenze in campionato (179 minuti giocati) e non arriva ad almeno sei gare consecutive in Serie A senza andare a bersaglio dall’ottobre 2021 con la maglia del Sassuolo (sette in quel caso).

Atalanta-Frosinone Streaming Gratis in italiano



Atalanta-Frosinone streaming gratis per gli abbonati con DAZN, Sky Go e Now, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Matias Soulè è – insieme solo a Leroy Sanè del Bayern Monaco – uno dei due giocatori dei maggiori cinque tornei europei 23/24 con più di 40 dribbling riusciti, più di 40 tiri, più di 40 occasioni create.

Quale alternativa per vedere Atalanta-Frosinone Streaming

La sfida tra Atalanta-Frosinone non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Uno dei tre gol di Abdou Harroui in questo campionato è arrivato nel match d’andata contro l’Atalanta: tra i giocatori che hanno realizzato almeno tre reti in questa Serie A, il centrocampista del Frosinone è quello che ha giocato meno partite (appena sette).