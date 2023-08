Frosinone NAPOLI Streaming Gratis Oggi: Dove Vedere Diretta e Video TV

Dove vedere Diretta Frosinone-Napoli Streaming Live. Alle ore 18:30 italiane di oggi sabato 19 agosto 2023, in apertura della 1a giornata di Serie A 2023-2024, il Napoli allenatore da Rudi Garcia (subentrato a Luciano Spalletti) affronterà il Frosinone, guidato dal tecnico Eusebio Di Francesco, allo stadio “Benito Stirpe”. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori oggi? Di seguito le informazioni per vedere Frosinone-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Frosinone-Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni

La squadra titolare sarà composta principalmente dai giocatori già presenti nella squadra precedente, con l’eccezione di Kim e Kvaratskhelia, che saranno assenti per motivi diversi. Il Frosinone, allenato da Eusebio Di Francesco, non sarà un avversario facile e cercherà di dimostrare coraggio e determinazione. Entrambe le squadre hanno obiettivi diversi per la stagione, con il Napoli che cerca di difendere il titolo di campione d’Italia e il Frosinone che si impegna a mantenere la categoria.

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cuni, Caso. Allenatore Eusebio Di Francesco.

A disposizione in panchina: Cerofolini, Palmisani, Szyminski, Macej, Pahic, Garritano, Barrenechea, Brescianini, Haoudi, Kvernadze, Borrelli, Bidaoui. Indisponibili: Kalaj, Lulic. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Zanoli, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Russo, Zerbin, Lozano, Simeone. Indisponibili: Gaetano, Kvaratskhelia. Squalificati: nessuno

Arbitro: Marcenaro di Genova. Assistenti: Cecconi e Bercigli. Quarto uomo: La Penna. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Serra.

Natan (80) è uno degli unici due difensori nati a partire dal 2001 ad aver collezionato almeno 80 presenze nella Serie A brasiliana, insieme a Khellven. In 80 presenze Natan non ha ricevuto alcun cartellino rosso, e di queste gare, 72 le ha giocate da titolare.

Frosinone-Napoli in TV, dove la fanno vedere?



Frosinone-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dopo una serie di tre successi consecutivi, il Napoli ha perso l’ultima partita di Serie A contro una squadra neopromossa (0-2 vs Monza); i partenopei non subiscono due sconfitte di fila contro squadre provenienti dalla Serie B dal 2015 (contro Palermo ed Empoli).

Frosinone-Napoli Streaming Gratis in Italiano



Frosinone-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Frosinone ha perso in entrambi i suoi due esordi stagionali in Serie A: 1-2 in casa contro il Torino il 23 agosto 2015 e 0-4 in trasferta contro l’Atalanta il 20 agosto 2018.

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Frosinone-Napoli Streaming alternative?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Frosinone-Napoli Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.