E’ morto Carlo Mazzone, storico tecnico italiano

LUTTO NEL CALCIO – Carlo Mazzone, storico allenatore della Roma e decano dei tecnici italiani, è morto all’età di 86 anni. Mazzone era amato dai tifosi e dai grandi campioni ed è stato uno dei allenatori più apprezzati nel calcio italiano. Ha lanciato Francesco Totti ed è stato l’ultimo allenatore di Roberto Baggio.

Carlo Mazzone ha detenuto il record di panchine in Serie A e ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera. Il suo rapporto con la Roma è stato speciale, non solo per le sue capacità come allenatore ma anche per la sua dedizione e affetto verso i giocatori e i tifosi. La sua scomparsa lascia un vuoto nel calcio italiano, ma il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di tutti coloro che l’hanno amato e rispettato.