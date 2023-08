INTER Monza Streaming Video TV: Dove Vedere Diretta Gratis Oggi

Dove vedere Diretta Inter-Monza Streaming Live. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 19 agosto 2023, in apertura della 1a giornata di Serie A 2023-2024, il Monza di Raffaele Palladino sfida l’Inter di Simone Inzaghi nel derby lombardo, Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano.

Durante la preparazione estiva, i nerazzurri hanno ottenuto quattro vittorie nelle amichevoli e un pareggio, mentre il Monza ha subito una sconfitta nella Coppa Italia e ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta ai rigori nelle amichevoli. Nella scorsa stagione, il Monza si è classificato all’11º posto in Serie A. Questa sarà la seconda volta che le due squadre si sfidano nel derby lombardo in Serie A al Meazza. Alcuni ex giocatori delle due squadre saranno presenti nella partita. Chi vincerà la sfida di oggi? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Monza streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Monza Streaming, presentazione match e probabili formazioni

L’Inter riparte in casa contro il Monza nella prima partita del campionato di Serie A. L’Inter è arrivata terza nella scorsa stagione grazie a sette vittorie nelle ultime otto partite. Il Monza, invece, è stata una piacevole sorpresa nella scorsa Serie A, ottenendo l’11° posto, sfiorando di soli quattro punti una clamorosa qualificazione alla Conference League.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Asllani, Cuadrado, Carlos Augusto, Frattesi, Sensi, Stankovic, Correa, Arnautovic. Indisponibili: Acerbi. Squalificati: nessuno.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. Allenatore Raffaele Palladino.

A disposizione in panchina: Gori, Sorrentino, A Carboni, Cittadini, F Carboni, Pereira, Birindelli, Machin, Bondo, V Carboni, Vignato, Maric. Indisponibili: Bettella. Squalificati: Izzo.

Arbitro: Colombo della sezione di Como. Guardalinee: Baccini-Capaldo. IV uomo: Mariani. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paterna.

Nella scorsa stagione il Monza è stata una delle sole due squadre, insieme alla Juventus, contro cui l’Inter non è riuscita a vincere nemmeno una partita in Serie A: pareggio 2-2 all’andata all’U-Power Stadium, vittoria degli uomini di Palladino per 1-0 al ritorno al Meazza (gol di Caldirola).

Inter-Monza in TV, dove la fanno vedere?



Inter-Monza in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. match disponibile anche su Sky Sport Summer (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canali 202 e 249), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Danilo D’Ambrosio, ora al Monza, è l’unico difensore ad aver preso parte ad almeno un gol in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2012/13).

Inter-Monza Streaming Gratis in Italiano



Inter-Monza streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGo (online su skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con Now di Sky.

Considerando i cinque maggiori campionati europei, nessuna formazione neopromossa ha raccolto più punti del Monza nel 2022/23: 52 per i brianzoli, come il Fulham. Tra le squadre che hanno esordito in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo il Chievo nel 2001/02 (54) ha fatto meglio nella prima stagione assoluta nel torneo.