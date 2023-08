Anticipi Serie A: vincono Napoli e Inter, subito al comando

Napoli e Inter esordiscono con una vittoria nel nuovo campionato di calcio di Serie A 2023-2024.

Il Napoli di Rudi Garcia vince 3-1 contro il Frosinone nella prima giornata di Serie A

Il Frosinone segna un gol su rigore, ma il Napoli riesce a ribaltare la partita grazie ai gol di Politano e Osimhen. Osimhen segna anche il terzo gol nella ripresa, su assist di Di Lorenzo. Il Napoli mostra un gioco intenso e offensivo, anche se la condizione fisica non è ancora al massimo. Il Frosinone, nonostante una buona prestazione, è consapevole che la strada per la salvezza sarà difficile. Il Napoli non subiva gol entro i primi 7 minuti di gioco nel match d’esordio in campionato dall’agosto 1995 (Protti, Bari-Napoli 1-1).

Il tabellino di Frosinone-Napoli 1-3 con le pagelle

Marcatori Gol: 7′ rig. Harroui (F), 24′ Politano (N), 42′ e 34′ st Osimhen (N).

Frosinone (4-3-3): Turati 5,5; Oyono 5,5, Monterisi 5, Romagnoli 5,5, Marchizza 5; Gelli 6, Harroui 6,5 (41′ st Barrenchea sv), Mazzitelli 6 (30′ st Brescianini 6); Baez 6,5 (30′ st Canotto 6), Cuni 5 (22′ st Borrelli 5,5), Caso 5,5 (22′ st Kvernadze 5,5). Allenatore: Di Francesco 5,5.

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6,5, Jesus 6,5, Olivera 6,5 (31′ st Mario Rui 6); Cajuste 5,5 (1′ st Anguissa 6), Lobotka 6,5 (45’+2 Ostigard sv), Zielinski 6,5; Politano 6,5 (31′ st Elmas 6), Osimhen 7,5 (36′ st Simeone 6), Raspadori 6,5. Allenatore: Garcia 6,5.

Arbitro: Marcenaro. Ammoniti: Oyono (F), Lobotka (F), Cajuste (N), Olivera (N), Mazzitelli (F), Gelli (F).

Inter: Avanti tutta con Lautaro Martinez

L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato bene la stagione di Serie A vincendo 2-0 contro il Monza. Il capitano Lautaro Martinez è stato il protagonista della partita, segnando due gol determinanti. La squadra è apparsa solida e consapevole delle proprie qualità, gestendo il ritmo del match senza subire sorprese dagli avversari.

Il tabellino di Inter-Monza 2-0 e le pagelle

Marcatori gol: 8′ Martinez, 31′ st Martinez.

Inter (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6 (38′ st Bisseck sv), De Vrij 6, Bastoni 6; Dumfries 6,5 (21′ st Cuadrado 6), Barella 6,5, Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6, Dimarco 6,5 (21′ st Carlos Augusto 6); Thuram 6 (21′ st Arnautovic 6,5), Martinez 7,5 (35′ st Frattesi sv). A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Stabile, Asllani, Sensi, Correa. Allenatore Inzaghi 6,5.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; D’Ambrosio 5,5 (25′ st Pereira 5,5), Marì 5,5, Caldirola 5,5; Ciurria 5, Gagliardini 5,5 (25′ st Machin 6), Pessina 6, Kyriakopoulos 5 (41′ st V. Carboni sv); Colpani 5,5 (16′ st Birindelli 5), Caprari 6; Maric 5,5 (16′ st Mota 5,5). A disp.: Gori, Sorrentino, A. Carboni, F. Carboni, Bondo, Vignato, Cittadini, Petagna. Allenatore Palladino 5,5.

Arbitro: Colombo. Ammoniti: Martinez (I); Caldirola (M).