Udinese JUVENTUS Streaming Gratis Oggi: Dove Vedere Diretta e Video TV

Dove vedere Diretta Udinese-Juventus Streaming Live. Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 20 agosto 2023, in apertura della 1a giornata di Serie A 2023-2024. È tempo di ripartire per la Juventus di Allegri, desiderosa di riconquistare ciò che l’anno scorso era stato guadagnato ma poi negato a causa di questioni extracalcistiche. L’obiettivo principale della squadra è quindi guadagnarsi un posto in Champions League e il viaggio inizia a Udine, dove si terrà la prima partita del campionato. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Sottil e Allegri? Di seguito le informazioni per vedere Udinese-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Udinese-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni

L’Udinese riparte per la nuova stagione sotto la guida di Andrea Sottil, mentre la Juventus inizia il terzo anno del secondo ciclo con Massimiliano Allegri in panchina. Nell’ultimo incontro tra le due squadre, la Juventus ha vinto 1-0 grazie a un goal di Federico Chiesa.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. Allenatore Andrea Sottil.

A disposizione in panchina: Piana, Malusà, Guessand, Ferreira, Abankwah, Zemura, Nwachukwu, Quina, Camara, Samardzic, Pejicic, Success, Akè, Lucca, Semedo. Indisponibili: Brenner, Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Masina, Padelli, Pafundi. Squalificati: nessuno.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Huijsen, Kostic, Iling Jr, McKennie, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Soulé, Pogba, Yildiz, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Kaio Jorge, Kean. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Vivenzi e Vecchi. Quarto uomo: Giua. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Di Martino.

Florian Thauvin ha finalmente segnato il suo primo gol con l’Udinese facendo gol contro il Catanzaro alla sua 17esima presenza col club, che è stato il nono dei suoi ultimi dieci gol ad arrivare nel secondo tempo. I padroni di casa si concentreranno su Federico Chiesa della Juventus, che ha fatto gol ed assist per l’unico gol arrivato in entrambi gli ultimi due scontri diretti.

Udinese-Juventus in TV, dove la fanno vedere?



Udinese-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Udinese-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Udinese-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Udinese-Juventus Live Streaming alternative?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Udinese-Juventus Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Pirlo TV o RojadirectaTV.