NAPOLI INTER Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Napoli-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 3 dicembre 2023 il Napoli di Mazzarrii giocherà sul proprio campo del “Maradona” contro l’Inter di Inzaghi per quello che è il big-match della 14a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi la sfida tecnica? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Inter streaming gratis e diretta tv.

Il Napoli ha perso contro il Real Madrid 4-2 e rischia di non passare alla fase successiva della Champions League. La squadra deve recuperare in campionato, ma la mancanza di costanza è un problema. Il Napoli ha la possibilità di vincere due partite consecutive contro l’Inter. Nonostante una serie di partite senza vittorie in casa, il Napoli ha una buona statistica contro l’Inter. L’Inter può segnare in 11 partite consecutive in campionato, mentre ha anche la migliore difesa. L’Inter ha dimostrato di poter segnare e ha una buona serie di risultati. L’Inter è in testa alla classifica ma è stata superata momentaneamente dalla Juventus vincente sul campo del Monza dell’anticipo del venerdì.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Mazzarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lindstrom, Mario Rui, Olivera.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bastoni, Pavard.

Napoli-Inter in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Inter ha vinto la maggior parte delle ultime partite di campionato contro il Napoli, ma ha perso l’ultima. Il Napoli non ha vinto due partite di fila contro l’Inter dal 2016/17.

Napoli-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Napoli ha mantenuto la sua imbattibilità in ben 16 delle 17 partite giocate in casa contro l’Inter negli anni 2000. La squadra partenopea è stata un’opponente difficile per i nerazzurri, che hanno ottenuto solo il 6% di vittorie in trasferta contro di essa.

La sfida tra Napoli-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

L’Inter ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 10 partite di Serie A contro il Napoli. L’ultima volta che ha segnato in più di 10 partite consecutive contro il Napoli è stata tra il 1952 e il 1957, totalizzando 11 partite.

Il pronostico e le quote

Entrambe le squadre cercheranno di segnare, ma il primo tempo potrebbe essere un’occasione per studiarsi e prendere meno rischi, cercando di colpire nella seconda metà del gioco. Per chi pensa che il primo tempo finirà con meno di due gol, Goldbet e Lottomatica offrono il segno Under 1.5 1° Tempo a quota 1.45, mentre Staryes propone la stessa quota di 1.44.

Infine, se ci saranno molti gol, entrambe le squadre riusciranno a segnare? Per chi pensa che solo una delle due squadre riuscirà a segnare, il segno No Goal è offerto da Goldbet e Lottomatica a quota 2.25, mentre Staryes offre la stessa quota di 2.18.