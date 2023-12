Botta/Risposta tra Rabiot e Gagliardini nel post Monza-Juventus su Instagram

MONZA JUVENTUS – Il francese della Juventus Adrien Rabiot, autore del primo gol e dell’assist a Gatti che hanno permesso la faticosa vittoria in casa del Monza (ottenuta negli ultimi minuti di recupero), ha scritto su Instagram una “dedica” al giocatore dell’Inter Gagliardini che aveva festeggiato dopo il pareggio di fronte al capitano della Juventus.

“Gagliardini. Devi sempre imparare a rimanere umile. Perché fino a quando l’arbitro non fischia la fine della partita, tutto è ancora possibile. Ricordatelo” si legge sul profilo social del giocatore della Juventus.

Tutto è avvenuto al 92′ durante la partita tra Monza-Juventus, quando dopo il pareggio dei giocatori di Monza, l’ex giocatore dell’Inter ha festeggiato di fronte a Rabiot. Così il giocatore della Juventus nato nel 1995 ha risposto tramite i social, e la sua squadra alla fine è riuscita a vincere contro il Monza con un gol all’ultimo secondo di Gatti.

La replica di Gagliardini

La risposta del centrocampista del Monza non si è fatta attendere, e sempre sui social ha risposto in maniera sgarbata al giocatore bianconero: “Le cose che accadono in campo restano in campo, non sui social. Chiama la mamma!“.

L’ex giocatore dell’Inter ha coinvolto anche Veronique Rabiot, procuratrice e madre di Rabiot, che più di una volta ha commentato pubblicamente sulle questioni professionali del figlio.