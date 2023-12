MILAN Frosinone Streaming TV Gratis, dove vederla Online: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Milan-Frosinone Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 2 dicembre 2023, si gioca per la 14a giornata di Serie A.

Il Milan ha ottenuto una vittoria importante contro la Fiorentina in Serie A grazie all’ottima prestazione di Theo Hernández. Nonostante alcune difficoltà, la squadra è riuscita a ridurre il distacco dal primo posto a sei punti. Tuttavia, la sconfitta contro il Borussia Dortmund in UEFA Champions League ha lasciato i tifosi delusi. Il prossimo avversario del Milan, il Frosinone, arriva dopo aver ottenuto una vittoria importante contro il Genoa. Nonostante ciò, il Frosinone ha una brutta tradizione in trasferta e non ha ancora vinto nessuna partita esterna quest’anno.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica odierna tra Pioli e Di Francesco? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Frosinone streaming gratis e diretta video tv.

Il Milan ha mantenuto la sua imbattibilità contro il Frosinone e le squadre neopromosse, ad eccezione della sconfitta contro lo Spezia nel 2021.

Le probabili formazioni di Milan-Frosinone



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo, Bartesaghi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Jovic. Allenatore: Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Florenzi, Jimenez, Simic, Bennacer, Adli, Krunic, Pobega, Romero, Chaka Traoré, Camarda. Indisponibili: Caldara, Kalulu, Kjaer, Leao, Okafor, Pellegrino, Sportiello, Thiaw. Squalificati: Giroud. Diffidati: Musah.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Brescianini, Barrenechea; Soulé, Reinier, Caso; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione in panchina: Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Bourabia, Lulic, Ibrahimovic, Garritano, Gelli, Kvernadze, Baez, Cuni, Kaio Jorge. Indisponibili: Harroui, Kalaj, Lirola, Marchizza, Mazzitelli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Barrenechea, Okoli.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Vivenzi-Fontemurato. Quarto ufficiale: Fourneau. VAR: Paterna. Assistente VAR: Pairetto.

Milan-Frosinone in TV, dove la fanno vedere?

Milan-Frosinone in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Su DAZN, la telecronaca del match sarà a cura di Edoardo Testoni, commento tecnico di Alessandro Budel. Milan-Frosinone su Sky sarà invece raccontata da Federico Zancan e Luca Marchegiani.

Milan-Frosinone Streaming Gratis in Italiano

Milan-Frosinone streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La partita è disponibile anche con NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà sufficiente acquistare il ticket “Sport” prima di selezionare la diretta del match dalla programmazione. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Milan-Frosinone non sarà disponibile in alternativa con Rojadirecta Live Streaming in quanto è illegale e non si può usare perchè, oltrettutto, oscurata.