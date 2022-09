MONZA-JUVENTUS Streaming Gratis Rojadirecta TV, come vedere Cellulare Online: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Monza-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Monza-Juventus si giocherà domenica 18 settembre 2022 all’U-Power Stadium di Monza per la 7a giornata di Serie A. . Calcio d’inizio alle ore 15:00 italiane di oggi domenica 18 settembre 2022. Juventus in crisi dopo le due sconfitte in Champions League e, anche se ancora imbattuta in Serie A, è già in ritardo in campionato. Chi vincerà questo pomeriggio la sfida tecnica tra Palladino e Allegri? Di seguito dove vedere Monza-Juventus streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Monza-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il tecnico della Juve non mette la testa sotto la sabbia: “Cosa ho sbagliato? Magari dei cambi, la preparazione, Avrò sbagliato tante cose”.

Il momento negativo però può anche essere un motivo di rilancio: “C’è chi vede negativo mentre io del negativo vedo una possibilità di crescere. Io se vinciamo vedo un’aria di miglioramento. La differenza è nel vedere le problematiche quando vinciamo. Non si parla dei problemi, ma della soluzione da trovare. Bisogna giocare, fare meglio. La squadra sta bene. Anche la condizione fisica: dopo l’1-1, la squadra ha avuto una reazione”.

Allegri continua: “Non abbiamo fatto un contrasto a metà campo su una secondo palla che dovevamo prendere noi e abbiamo preso il secondo gol. Dobbiamo percepire di più il pericolo. Di questi tempi ne ho già passati. Solo col lavoro e la serenità, e vedere le cose in modo propositivo, se ne esce”.

Monza (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Dany Mota, Gytkjaer, Caprari. Allenatore Palladino. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Alessandro, A Ranocchia.

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio; McKennie, Paredes, Fagioli, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore Allegri (squalificato). Squalificati: Cuadrado, Milik. Indisponibili: Rabiot, Szczesny, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Akè, Locatelli.

Monza-Juventus in TV al posto di Rojadirecta Canale



Monza-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronaca di Stefano Borghi, affiancato al commento tecnico da Alessandro Budel. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Monza-Juventus anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

La Juventus ha effettuato 8 tiri nello specchio della porta nell’ultimo match di campionato, uno in più di quelli fatti sommando le precedenti tre partite con Fiorentina, Spezia e Roma (sette in totale).

Monza-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Monza-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nessuna squadra ha segnato meno gol del Monza in questo campionato (tre, come la Sampdoria), che inoltre è penultima per tiri (54, davanti solo ai 52 dello Spezia) e conclusioni nello specchio (15, Spezia a 10).

Monza-Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Monza-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

La Juventus non vince in trasferta dal 25 aprile 2022, al giorno della partita saranno 146 giorni; i bianconeri non aspettano così tanto tempo tra due successi esterni di Serie A dal 19 settembre 2010, quando vinsero contro l’Udinese a 197 giorni di distanza dal 2-1 contro la Fiorentina del 6 marzo 2010.