REAL MADRID NAPOLI Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN, Sky Live o Prime Video?

Dove vedere Diretta Real Madrid-Napoli Streaming. Alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 29 novembre 2023, il Napoli di Mazzarri affronta la difficile trasferta al Bernabeu contro il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti nel quinto match valido per il Gruppo C della fase a gironi della UEFA Champions League 2023-24. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Real Madrid-Napoli streaming gratis e diretta tv.

Diretta Real Madrid-Napoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Real Madrid ha dissipato le preoccupazioni riguardo agli infortuni dopo la pausa per le Nazionali, con Rodrygo e Jude Bellingham, entrambi con vari dubbi sulla loro condizione fisica, che hanno segnato nella vittoria per 3-0 contro il Cádiz domenica scorsa. Dopo aver raggiunto la fase ad eliminazione diretta in UEFA Champions League (UCL) con due partite di anticipo (4 vittorie), i 14 volte Campioni d’Europa possono permettersi di fare un certo turnover per mantenere i giocatori più importanti riposati.

Guadagnare anche un solo punto contro il Napoli garantirà alla squadra la leadership del Gruppo C e proteggerà una serie di nove partite senza sconfitte all’iconico stadio Santiago Bernabéu (8 vittorie, 1 pareggio). Le ultime quattro vittorie sono state ottenute senza subire gol, con la squadra di Carlo Ancelotti che ha concesso solo un gol nelle ultime sei partite casalinghe ufficiali (5 vittorie, 1 pareggio).

Il Napoli, Campione d’Italia in carica, ha ancora lavoro da fare per raggiungere la fase ad eliminazione diretta insieme al Real Madrid, anche se ha già la certezza del calcio europeo dopo Natale, almeno in UEFA Europa League. La vittoria per 2-1 contro l’Atalanta a Bergamo sabato scorso è stata un impulso di cui il Napoli aveva bisogno per difendere il titolo, e una prestazione considerata “quasi perfetta” dal nuovo allenatore Walter Mazzarri.

Si preparerà per il primo scontro diretto personale contro il Real Madrid, avendo vinto solo tre volte contro Carlo Ancelotti (2 pareggi, 8 sconfitte), e il Napoli ha storicamente faticato al Santiago Bernabéu, perdendo entrambe le precedenti partite qui con un margine di due gol. Persino Diego Armando Maradona, icona del club, non è riuscito a portare il Napoli alla vittoria qui nel 1987, come i tifosi hanno ricordato sabato nel terzo anniversario della sua morte.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Nacho, Alaba, Fran Garcia; Valverde, Kroos, Ceballos; Brahim Diaz, Bellingham, Joselu. Allenatore: Ancelotti.

A disposizione in panchina: Fran Gonzalez, Canizares, Carvajal, Rudiger, Mendy, Martin, Paz, Theo, Rodrygo, Gonzalo. Indisponibili: Guler, Camavinga, Courtois, Kepa, Militao, Modric, Tchouameni, Vinicius. Squalificati: nessuno. Diffidati: Camavinga.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione in panchina: Meret, Contini, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Lindstrom, Mario Rui, Olivera. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Letexier (Francia). Guardalinee: Mugnier-Rahmouni. Quarto ufficiale: Stinat. VAR: Brisard. Assistente VAR: Van Boekel (Olanda).

Real Madrid-Napoli in Diretta TV



Real Madrid-Napoli in diretta TV e in esclusiva su Amazon Prime Video. Sarà trasmessa quindi su tutti i televisori intelligenti compatibili con l’app dedicata, così come su tutti i tipi di televisori che possono essere collegati a dispositivi di streaming multimediali, console di gioco come Xbox One o Xbox 360, PS3, PS4 o PS5, e Amazon Fire Stick. A commentare su Amazon Prime Video sarà la coppia composta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Il Real Madrid ha ottenuto una serie di vittorie in casa nella Champions League, vincendo otto delle ultime nove partite (con un pareggio). Inoltre, hanno mantenuto la porta inviolata in quattro delle cinque gare più recenti giocate al Santiago Bernabéu.

Real Madrid-Napoli Streaming Gratis Live Italiano

Real Madrid-Napoli streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video. Basta scaricare l’app su moderna Smart TV oppure su console di come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Sarà possibile seguire la partita di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi Smart TV. Basterà quindi collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone e tablet.

Il Napoli ha ottenuto due importanti vittorie in trasferta contro Sporting Braga e Union Berlino nelle prime tre giornate della Champions League. Se riuscirà a vincere anche la prossima partita fuori casa, sarebbe la prima volta nella storia del club che ottiene tre vittorie consecutive in trasferta nella competizione.

Real Madrid-Napoli Streaming alternativa online

La sfida Real Madrid-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Sul Corriere dello Sport e su TuttoSport potete seguire la diretta live scritta della partita di oggi con gli aggiornamenti in tempo reale, con cronaca, il tabellino e le principali statistiche.

il Napoli ha segnato meno gol nella corrente stagione di Champions League rispetto alla stagione precedente, e la percentuale di successo nel fare gol è diminuita.