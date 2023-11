Corriere dello Sport: Allegri lascia la Juventus a fine stagione

Il direttore del Corriere dello Sport in tv ha rivelato in modo sensazionale che Massimiliano Allegri vorrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Nonostante abbia un contratto fino al 2025, sembra che il tecnico sia pronto ad abbandonare il club. Ivan Zazzaroni sembra abbastanza certo di questa decisione. Durante la trasmissione Pressing su Italia 1, Zazzaroni ha dichiarato che Allegri vuole andarsene a fine stagione perché non ci sono le condizioni per rimanere.

Secondo Zazzaroni, Allegri non si sente più parte della Juventus attuale e sta facendo un grande lavoro con una squadra ridotta. Se ottenesse risultati ancora migliori, potrebbe avere dei rimpianti in seguito, ma questo è un problema secondario. Max Allegri fatica a adattarsi a una Juventus diversa e nel calcio molte cose possono non verificarsi. Zazzaroni non è sicuro che Allegri presenterà le dimissioni, ma crede che prenderà i soldi e finirà così.