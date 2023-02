Juventus: Allegri sul filo del rasoio, a quando l’esonero del tecnico?

La Juventus ha pareggiato questo giovedì in casa contro il Nantes, in una partita che ha nettamente dominato ma senza finalizzare in rete le proprie possibilità. E siccome nel calcio regnano i risultati, sono tornati i dubbi su una Vecchia Signora che ha già accumulato abbastanza problemi in questa stagione, a parte la sanzione per il famoso caso delle plusvalenze che, per adesso, le stanno costando 15 punti di penalizzazione in classifica.

La sua eliminazione in Champions League durante la fase a gironi, la sua scarsa competitività in molte partite di Serie A. Non sono mancate le battute d’arresto in questa stagione per l’allenatore Massimiliano Allegri che ha un contratto fino al 2026, nientemeno, e uno stipendio di € 7 milioni all’anno. Ecco perché iniziano a mettere in discussione il suo lavoro nella Torino Bianconera.

Allegri a rischio in panchina?

Questo sabato le copertine dei media come La Gazzetta dello Sport o Tuttosport concordano sul fatto che il futuro dell’allenatore sarà piuttosto complicato se giovedì non supererà il turno di Europa League in Francia. Quindi il tecnico 55enne potrebbe essere licenziato in caso di sconfitta. E soprattutto non continuare la stagione successiva.

Attualmente infatti è sul filo del rasoio e molti dubitano della sua continuità a meno che non prenda il volo nel tratto finale del percorso. La panchina dei bianconeri, dunque, può essere una delle più apprezzate per la prossima stagione. Vedremo come andrà a finire tutto.