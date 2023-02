Anticipo Serie A, Monza-Milan 0-1: gol partita di Junior Messias

DIRETTA MILAN – Dopo aver vinto 1-0 contro il Tottenham Hotspur nell’andata del primo turno degli ottavi di finale di Champions League, il Milan è seriamente fiducioso nelle proprie aspirazioni in Europa. Tutto questo, ovviamente, in quanto si riferisce alla possibilità di presentare battaglia in un torneo che ha vinto fino a sette volte. Detto questo, la squadra rossonera ha ripetuto il successo, quindi il terzo consecutivo (contando anche la vittoria sul Torino a San Siro del turno precedente di campionato) e con la porta imbattuta, battendo 0-1 il Monza del tecnico Raffaele Palladino nella 23a giornata di Serie A, partita che si è giocata alle 18 di oggi sabato 18 febbraio.

I locali, degli ex Galliani e Berlusconi, hanno cercato di imporre la loro legge attraverso le opportunità di Patrick Ciurria, Andrea Petagna, Dany Mota, Pablo Marí e Stefano Sensi. Da parte loro, anche la formazione di Stefano Pioli si è avvicinata alla porta con pericolosità. Vale a dire, con le azioni di Divock Origi, Brahim Díaz, Malick Thiaw, Rafael Leao, Theo Hernández e Charles De Ketelaere. Al 31′ il gol di Junior Messias con una bella girata appena in area.

Il tabellino di Monza-Milan 0-1

Marcatori gol: 31′ Junior Messias (MIL).

Monza (3-4-2-1) – Di Gregorio; Marlon (71′ Gytkjaer), Pablo Marì, Izzo; Birindelli (59′ Carboni), Rovella (70′ Sensi), Pessina, Ciurria; Mota Carvalho (84′ Valoti), Caprari; Petagna (59′ Machin). All.: Palladino.

Milan (3-4-2-1) – Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias (64′ Saelemaekers), Krunic (83′ Bakayoko), Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz (64′ De Ketelaere), Leao (79′ Rebic); Origi (64′ Giroud). All.: Pioli.

Arbitro: Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Ammoniti: Marlon, Birindelli, Rovella, Machin (MON), Krunic, Thiaw (MIL).