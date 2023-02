SPEZIA-JUVENTUS Streaming Gratis TV, formazioni, dove vederla con Cellulare Tablet PC: DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Spezia-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 di oggi domenica 19 febbraio 2023, la Juventus di Allegri visita lo Spezia di Lorieri, allo Stadio Alberto Picco (La Spezia), per la 23a giornata di Serie A.

La Juventus arriva dal successo per 1-0 contro la Fiorentina in casa nell’ultima partita di Serie A. Tre punti che hanno permesso alla VEcchia Signora di salire fino al 9° posto con 29 punti. Fino ad oggi i Bianconeri hanno segnato 34 gol subendonde 17 in 22 partite: devono recuperare 10 punti alla Lazio, attualmente sesta, per ottenere un posto in Conference League Qualifiers.

Dall’altra parte abbiamo lo Spezia che è in 17esima posizione con 19 punti, 2 punti sopra alla zona calda della classifica con 16 partite alla fine. Lo Spezia ha pareggiato 2-2 nell’ultima partita di Serie A in trasferta contro l’Empoli, portando la serie di gare senza successi a 4 (V0 N1 P3). Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Spezia-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Spezia-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Lo Spezia vuole cancellare una tendenza negativa abbastanza preoccupante: non segna in casa da 329 minuti (dal gol al 31’ di Nzola in Spezia-Atalanta 2-2). Si tratta del digiuno casalingo più lungo per i liguri in Serie A. La Juventus, ancora con grandi problemi di infortuni dei propri giocatori, è sia la squadra che ha vinto più volte 1-0 in questo campionato (sei), che quella che ha vinto più partite abbinando al successo il clean sheet (13, tra cui il 2-0 dell’andata allo Spezia).

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amlan, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ampadu, Ekdal, Reca; Verde, Shomurodov. Allenatore Lorieri.

A disposizione in panchina: Marchetti, Zovko, Wisniewski, Beck, Salva Ferrer, Cipot, Giorgeschi, Agudelo, Kovalenko, Krollis, Maldini, Nzola.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Gatti, De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Soulé, Iling Jr, Di Maria.

Arbitro: La Penna di Roma. Assistenti: Valeriani-Zingarelli. 4° Uomo: Marinelli. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Muto.

Spezia-Juventus in TV: quale Canale?

Spezia-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Solo contro il Napoli (383), Daniele Verde – autore di una doppietta nell’ultimo match contro l’Empoli – ha disputato più minuti in Serie A senza mai andare a segno che contro la Juventus (319). La telecronaca di Spezia-Juventus sarà affidata alla coppia Ricky Buscaglia e Marco Parolo.

Spezia-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Spezia-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La Juventus ha stabilito un suo nuovo record di clean sheet nelle prime 22 partite di un campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: 14, non ne registrava così tanti a questo punto della stagione dal 1985/86, mentre risale al 1977/78 l’ultima volta che fece meglio nelle prime 23 gare (16 in quel caso). Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Spezia-Juventus Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Spezia-Juventus Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Di fronte al proprio pubblico in questa stagione, lo Spezia ha ottenuto 2 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte in 11 partite di Serie A. Lo Spezia tenterà di porre fine an una striscia di 7 gare casalinghe senza successi (V0 N4 P3) iniziata nell’ottobre 2022 contro la Cremonese. La Juventus ha ottenuto 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte lontano dalle mura amiche in questo campionato.