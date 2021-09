SPEZIA-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Spezia Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 di oggi mercoledì 22 settembre 2021, la Juventus di Massimiliano Allegri visita lo Spezia di Thiago Motta, che in campionato ha più puti dei Bianconeri, nel match valido per la 5a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Spezia Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Spezia Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Potrebbero essere mondi a parte per quanto riguarda i successi storici, ma lo Spezia (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte) inizia questo scontro con la Juventus (2 pareggi, 2 sconfitte) posizionata dietro a lei nella classifica di Serie A dopo aver fatto meglio dei suoi illustri avversari battendo 2-1 il Venezia lo scorso fine settimana.

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Hristov, S. Bastoni; Kovalenko, Borabia, Maggiore; Salcedo, Antiste, Gyasi. Allenatore Thiago Motta. A disposizione in panchina: Provedel, Zovko, Erlic, Kiwior, Sala, Amian, Verde, Podgoreanu, Nzola, Manaj. Indisponibili: Leo Sena, Agudelo, Reca e Colley. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro: Chiesa, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, L Pellegrini, McKennie, Ramsey, Rabiot, Kulusevski, Cuadrado, Morata. Indisponibili: Chiellini, Arthur, Kaio Jorge. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Assistenti: Cecconi e Pagliardini. Quarto Uomo: Baroni. Var: Mazzoleni. Avar: Bresmes.

Spezia Juventus Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Spezia Juventus in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Spezia Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

Spezia Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.