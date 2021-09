MILAN VENEZIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Milan Venezia Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi mercoledì 22 settembre 2021, il Milan di Stefano Pioli ospita a San Siro il Venezia di Paolo Zanetti nel match valido per la 5a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Milan Venezia streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Milan Venezia Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Rafael Leão e Olivier Giroud sono i migliori marcatori del Milan in campionato con 2 goal per parte, mentre le uniche 3 reti del Venezia portano la firma di 3 giocatori diversi: Thomas Henry, Pietro Ceccaroni e David Okereke.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, A. Romagnoli, Gabbia, T Hernandez; Tonali, Bennacer; Florenzi, B Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Jungdal, Tomori, Ballo-Touré, Saelemaekers, Kessie, Pellegri, Maldini.

Il Milan ha perso solo una delle ultime 19 partite contro squadre neopromosse in Serie A (0-2 contro lo Spezia, lo scorso febbraio): nel parziale per i rossoneri 13 vittorie e cinque pareggi, con un totale di 11 clean sheet.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigol, Vacca, Tessmann; Okereke, Henry, Aramu. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Neri, Modolo, Ebuehi, Schnegg, Svoboda, Heymans, Busio, Bjarkason, Kiyine, Peretz, Johnsen, Forte.

Il Venezia ha vinto l’ultima trasferta di Serie A contro l’Empoli e l’unica volta in cui ha ottenuto almeno due successi esterni consecutivi (tre in quel caso) nel massimo campionato è stata nel lontano 1943.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Guardalinee: Longo e Bercigli. Quarto uomo: Gariglio. VAR: Banti. AVAR: Alassio.

Milan Venezia Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Milan Venezia in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it) – dopo Spezia-Juventus in onda alle 18:30 -, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Partita disponibile anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Online quindi anche con Sky Go e NOW.

Milan Venezia Streaming alternativa Rojadirecta?

