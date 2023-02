ROMA-VERONA Streaming Gratis TV, formazioni, dove vederla LIVE Online: DAZN o Video SKY?

Dove vedere Diretta Roma-Verona Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi domenica 19 febbraio 2023, dopo Spezia-Juve delle 18, la Roma di Mourinho riceve all’Olimpico la visita del Verona di Zaffaroni per la 23a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Verona streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Roma-Verona Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La formazione giallorossa, oggi senza Dybala, cercherà di vincere sfruttando il fattore campo per la lotta alla distanza contro il Milan in chiave Champions. Per farlo dovrà innanzitutto dimenticare il passo falso a Salisburgo in Europa League (sconfitta per 1-0) che ha dato seguito al pareggio a Lecce in cmapionato (1-1). Un fattore positivo per la Roma, come dicevamo, è il fattore campo: 3 vittorie consecutive (escludendo la eliminazione-figuraccia in Coppa Italia contro la Cremonese 1-2) e senza subire gol.

Il Verona arriva dalla vittoria casalinga di misura contro la Salernitana ed è terzultima in classifica con 17 punti. I Veneti sono in un ottimo momento visto che nelle ultime 4 partite hanno ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi. L’Hellas Verona cercherà la prima vittoria in trasferta in questo campionato, avendo finora ottenuto 6 sconfitte e 4 pareggi. L’Hellas Verona ha una striscia di 11 gare esterne senza successi (V0 N5 P6). Non vince in trasferta dall’aprile 2022 contro il Cagliari.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Karsdorp, Spinazzola, Wijnaldum, Camara, Matic, Tahirovic, Belotti, Solbakken, Volpato.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Lasagna. Allenatore Zaffaroni.

A disposizione in panchina: Berardi, Perilli, Zeeflik, Ceccherini, Faraoni, Cabal, Dawidowicz, Terracciano, Abildgaard, Braaf, Sulemana, Kallon, Gaich.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Bindoni-Imperiale. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Di Martino.

Roma-Verona in TV: quale Canale?

Roma-Verona in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La Roma è imbattuta da 25 partite interne con il Verona in Serie A (19V, 6N); tra le squadre attualmente nella competizione, solo contro l’Atalanta i giallorossi hanno collezionato una striscia più lunga di gare consecutive in casa senza mai perdere (30 tra dicembre 1950 e settembre 1993). La telecronaca di Roma-Verona sarà affidata alla coppia Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini.

Roma-Verona Streaming Gratis in Italiano



Roma-Verona streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Nel 2023 è un altro Verona: 12 punti conquistati in sette giornate (3V, 3N, 1P), settimo miglior dato del campionato, dietro solamente a Napoli, Atalanta, Roma, Inter, Monza e Juventus. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Roma-Verona Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Roma-Verona Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Paulo Dybala, otto gol e sei assist in 16 presenze con la maglia della Roma in questa Serie A, è a una sola partecipazione dall’eguagliare lo score del campionato 21/22 (15 – 10 reti e cinque passaggi vincenti in 29 partite in bianconero). Il Verona potrebbe diventare la prima avversaria contro cui l’argentino va a bersaglio con tre maglie differenti nel torneo – cinque firme per ora, con Juventus e Palermo).