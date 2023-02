Spezia-Juventus risultato 0-2: con Kean e Di Maria si sale al 7° posto in classifica di Serie A

DIRETTA JUVE – Massimiliano Allegri continua contro le corde ai comandi di una Juventus fortemente sminuita (su tutti i fronti) dal Plusvalenze. Senza andare oltre, la squadra bianconera non è riuscita a imporre la sua legge contro il Nantes nel primo scontro dello spareggio di UEFA Europa League. Rituffatasi in campionato la Vecchia Signora ha battuto in trasferta lo Spezia che sta cercando di evitare la retrocessione.

All’Alberto Picco, per la 23a giornata, si è vista a tratti una bella partita. I bianconeri hanno voluto imporre il loro stile, anche se è vero che la truppa di Fabrizio Lorieri (allenatore ad interim) non si è lasciata intimidire. L’insistenza della Juventus ha trovato però un premio nella buona definizione di Moise Kean dopo l’assist filtrato da Filip Kostic (0-1). Nella ripresa entra Angel Di Maria e la chiude con un diagonale perfetto. Giallo pesante per Locatelli: diffidato, salterà il derby con il Torino. La squadra di Allegri sale al 7° posto, a -9 dalla zona Europa; lo Spezia, quart’ultimo, attende l’ufficialità del nuovo allenatore, Semplici.

Tabellino Spezia-Juventus 0-2 (primo tempo 0-1)

Marcatori gol: 32’ Kean, 66’ Di Maria

Spezia (3-5-2): Dragowski (25’Marchetti); Ampadu, Amian, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ekdal (79’Caldara), Agudelo (59’Nzola), Reca; Verde (79′ Maldini), Shomurodov. Allenatore Fabrizio Lorieri.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado (46’De Sciglio), Locatelli, Paredes (46’Fagioli), Rabiot, Kostic (81′ Iling); Vlahovic (91’Bonucci), Kean (56’ Di Maria). Allenatore Allegri.

Arbitro: La Penna. Ammoniti: Locatelli 1′, Agudelo 16′, Fagioli 51′, Reca 55′.

Da inizio 2023, Di Maria è il giocatore della Juventus che conta più partecipazioni a rete in Serie A (cinque, frutto di tre gol e due assist), almeno due in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra.

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in 5 delle ultime 6 trasferte di Serie A, tanti clean sheet come nelle precedenti 37 gare esterne nella massima serie.