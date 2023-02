TORINO-CREMONESE Streaming Gratis TV, formazioni, dove vederla con Cellulare Tablet PC: DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Torino-Cremonese Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 20 febbraio 2023, il Torino di Juric riceve la visita della Cremonese di Ballardini allo allo Stadio Olimpico-Grande Torino, nel posticipo che chiude la 23a giornata di Serie A.

Il Torino (Non vince in trasferta dall’agosto 2022 contro la Fiorentina) si trova in 7ª posizione con 30 punti, avendo segnato 22 gol e avendone concessi 23. Con 16 partite alla fine, il Torino insegue la Lazio 6° in classifica con 9 punti in meno, nella corsa per un posto in Conference League Qualifiers. Il Torino ha perso 1-0 nell’ultima partita di Serie A in trasferta contro il Milan, chiudendo una serie di 3 gare di imbattibilità (V2 N1 P0). Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Torino-Cremonese streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Torino-Cremonese Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Cremonese? La loro corsa in Coppa Italia dà un qualche barlume di speranza in una stagione altrimenti terribile, con la Cremonese che curiosamente ha eliminato squadre di alta classifica quali Napoli e Roma, prima di raggiungere la semifinale. Portare quelle prestazioni in coppa anche in campionato dovrà avvenire rapidamente se la Cremonese volesse ottenere in modo miracoloso la salvezza, e si potrebbe sostenere che le sue prestazioni recenti in trasferta siano state rispettabili, avendo pareggiato cinque delle ultime otto trasferte di Serie A (3 sconfitte).

Aleksey Miranchuk del Torino ha segnato tre dei suoi quattro gol in questa stagione di SA nei 15 minuti prima della fine del primo tempo. I gol non sono così facili da trovare per la Cremonese, ma David Okereke potrebbe fare la differenza, dato che tutti e cinque i suoi gol in Serie A finora sono stati i primi della sua squadra nelle rispettive partite.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. Allenatore: Juric.

A disposizione in panchina: Gemello, Fiorenza, Gravillon, Rodriguez, Bayeye, Adopo, Vieira, Gineitis, Singo, Vlasic, Radonjic, Seck. Indisponibili: Lazaro, Pellegri, Ricci, Zima. Squalificati: nessuno. Diffidati: Aina, Lazaro, Ricci, Schuurs.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Benassi, Meité, Pickel, Valeri; Okereke, Dessers. Allenatore: Ballardini.

A disposizione in panchina: Sarr, Saro, Ghiglione, Aiwu, Quagliata, Acella, Castagnetti, Galdames, Buonaiuto, Tsajdout, Ciofani, Felix. Indisponibili: Chiriches. Squalificati: Vasquez. Diffidati: Ferrari, Okereke.

Arbitro: Campione di Pescara. Guardalinee: Passeri-Costanzo. Quarto uomo: Meraviglia. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Paganessi.

Torino-Cremonese in TV: quale Canale?

Torino-Cremonese in tv con Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite), DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Cremonese ha perso 12 delle 15 trasferte di Serie A giocate in Piemonte (1V, 2N); fa eccezione in questa striscia il 3-2 del 25 maggio 1930 sul campo del Torino. Marcatori Foglia, Subinaghi e Dossena per i lombardi, Baloncieri per i granata. La telecronaca di Torino-Cremonese sarà affidata a Gabriele Giustiniani come prima voce e da Fabio Bazzani al commento tecnico. Su Sky invece con Davide Polizzi e Giancarlo Marocchi.

Torino-Cremonese Streaming Gratis in Italiano



Torino-Cremonese streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Statistica in evidenza: il Torino è l’unica squadra a non avere ancora né segnato né subìto gol nei primi 15 minuti delle partite casalinghe in questa stagione del campionato di Serie A. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Nelle ultime sei gare, il Torino ha vinto 2 volte, pareggiato 2 partite e perso in 2 occasioni. La Cremonese, dall’altra parte, ha pareggiato in 1 occasione e perso 5 partite nel periodo.