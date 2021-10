MILAN-TORINO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Milan-Torino Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi martedì 26 ottobre 2021, il Milan di Stefano Pioli riceve in casa la visita del Torino di Ivan Juric, nel match infrasettimanale valido per la 10a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Torino streaming gratis e diretta video tv. e che si giocherà dopo gli anticipi Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana delle 18:30

Diretta Milan-Torino Streaming, prestanzione match e probabili formazioni

La squadra di Pioli, reduce dal successo per 4-2 in casa dei felsinei, è ancora imbattuta in campionato e dopo nove turni ha conquistato otto vittorie e un solo pareggio, quello all’Allianz Stadium contro la Juve per 1-1.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, A. Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Conti, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Bakayoko, Bennacer, Ibrahimovic, Maldini, Pellegri.

Il Milan ha infatti vinto tutti gli ultimi tre incontri di Serie A contro il Torino con un punteggio complessivo di 10-0. Soltanto una volta i rossoneri hanno registrato più successi di fila contro i granata nella competizione (cinque all’inizio degli anni ’50).

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. Allenatore Ivan Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Buongiorno, Izzo, Zima, Vojvoda, Baselli, Kone, Rincon, Praet, Sanabria, Zaza, Warming.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

A che punto è il Milan rispetto alle rivali scudetto? Pioli: “Noi siamo competitivi, forti e ce la possiamo giocare, ma quello che ho visto ieri conferma che dovremo affrontare avversari molto forti. I nostri contendenti sono molto forti e ci sarà da tenere alto il nostro livello di prestazioni per restare in lotta fino alla fine“.

Milan-Torino in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dovesse segnare in questo incontro, Zlatan Ibrahimovic raggiungerà due traguardi in contemporanea: 150 gol in Serie A e 400 marcature nei campionati nazionali in cui ha giocato in carriera – dopo aver trovato il gol nelle prime tre sfide di campionato contro il Torino, l’attaccante svedese è rimasto a secco di reti nelle successive tre.

Milan-Torino streaming gratis per gli abbonati Sky anche con Sky GO, a pagamento per tutti con NOW.

Milan-Torino non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.