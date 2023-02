MILAN-TORINO Streaming Gratis TV, dove vederla con Cellulare Tablet PC: DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Milan-Torino Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi venerdì 10 febbraio 2023, il Milan di Stefano Pioli riceve la visita del Torino di Ivan Juric, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano, per il primo amticipo delle partite della 22a giornata di Serie A.

Un Milan ancora frastornato dalle ultime 4 sconfitte consecutive dove ha segnato solo due gol e subiti ben 13, cercherà di rialzarsi nella sfida interna contro il Torino. Si rivede Ibrahimovic in panchina e il tecnico Pioli spera che la sua presenza possa donare la fiducia che i suoi compagni hanno bisogno in questo momento. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Torino streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Milan-Torino Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Torino è la vittima preferita in Serie A di Ante Rebic: cinque reti per il croato contro i granata, inclusa la sua prima marcatura (18 maggio 2014 con la Fiorentina) e la sua unica tripletta (12 maggio 2021 con il Milan) nella competizione.

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Vasquez, Calabria, Gabbia, Ballo-Touré, Dest, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Messias, Ibrahimovic, Rebic, Origi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Dest, Florenzi, Maignan, Tomori.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Adopo, Vlasic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Fiorenza, Rodriguez, Gravillon, Bayeye, Ilic, Vieira, Gineitis, Radonjic, Seck. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Radonjic, Lazaro, Pellegri, Ricci, Zima.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Lo Cicero e Scarpa. 4° Uomo: Volpi. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Prontera.

Nel nuovo anno il Torino ha perso contro lo Spezia in campionato e contro la Fiorentina ai quarti di Coppa, dopo aver eliminato il Milan agli ottavi.

Milan-Torino in TV

Milan-Torino in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Salernitanan-Juventus sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico della gara sarà di Andrea Stramaccioni.

La squadra di Pioli ha incassato tre reti in Supercoppa dall’Inter, quattro dalla Lazio, cinque dal Sassuolo e infine una da Lautaro nell’ultimo turno, ancora contro i nerazzurri.

Milan-Torino Streaming Gratis in Italiano



Milan-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Rafael Leão è entrato dalla panchina nelle ultime due partite di Serie A: risale al periodo tra marzo e luglio 2020 l’ultima occasione in cui il portoghese è subentrato in almeno tre gare consecutive di Serie A (quattro in quel caso) – il classe ’99 non trova gol o assist da tre presenze nella competizione e non registra una striscia più lunga da aprile 2022 (cinque in quel caso).