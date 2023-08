MILAN Torino Streaming Video TV: Dove Vedere Diretta Gratis Oggi

Dove vedere Diretta Milan-Torino Streaming Live. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 26 agosto 2023, per la 2a giornata di Serie A 2023-2024, il Milan di Stefano Pioli sfida il Torino di Juric allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano, dove è previsto il tutto esaurito.

Il Torino, dopo un pareggio deludente contro il Cagliari, cerca una reazione. Nonostante l’inserimento di alcuni nuovi giocatori nella formazione titolare, il Torino non ha iniziato bene la stagione. Tuttavia, la squadra ha ottenuto più punti giocando in trasferta nella scorsa stagione e ha vinto le ultime quattro partite in trasferta di Serie A senza subire gol. Non perde una partita in trasferta da febbraio. Tuttavia, il Milan è stata una destinazione difficile per il Torino, che ha perso le ultime otto partite di campionato giocate qui. Chi vincerà la sfida di oggi? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Torino streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Milan-Torino Streaming, presentazione match e probabili formazioni

Il Milan cerca un altro successo nella partita di Serie A contro il Torino dopo aver vinto all’esordio contro il Bologna (0-2). Nell’ultimo incontro tra le due squadre, il Milan ha vinto 1-0 grazie a un gol di Giroud. Giroud e Pulisic sono i migliori marcatori del Milan in questo inizio di campionato. Il Milan ha ottenuto buoni risultati in casa la scorsa stagione, mentre il Torino ha avuto una prestazione altalenante in trasferta.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaert, Bartesaghi, Pellegrino, Florenzi, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Romero, Chukwueze, Okafor, Colombo. Indisponibili: Bennacer. Squalificati: nessuno.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic, Rodriguez, Buongiorno, Schuurs; Vojvoda, Ilic, Ricci, Bellanova; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore Juric.

A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Zima, N’Guessan, Lazaro, Dembele, Linetty, Tameze, Gineitis, Ilkhan, Karamoh, Pellegri, Indisponibili: Djidji, Seck. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Mariani. Guardalinee: Rossi-Massa. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Valeri. Assistente VAR: Miele.

Stefano Pioli è soddisfatto del Milan che ha giocato bene e ha vinto contro il Bologna. Ora però il Milan deve fare bene anche nella partita contro il Torino. Il Torino, invece, deve recuperare dopo una partita deludente contro il Cagliari. Juric, l’allenatore del Torino, cercherà di fare una buona prestazione, ma la partita sarà difficile perché il Milan è una squadra forte.

Milan-Torino in TV, dove la fanno vedere?



Milan-Torino in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. match disponibile anche su Sky Sport Summer (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canali 202 e 249), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Tra questo e lo scorso campionato il Milan ha vinto le ultime quattro partite disputate in Serie A e non fa meglio da una striscia di sette successi consecutivi tra la fine del 2021/22 e l’inizio del 2022/23; quella serie si fermò proprio alla seconda giornata (pareggio contro l’Atalanta).

Milan-Torino Streaming Gratis in Italiano



Milan-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGo (online su skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con Now di Sky.

Il Milan ha vinto cinque delle ultime sette partite di Serie A contro il Torino (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 15 sfide contro i granata nel torneo (8N, 2P).