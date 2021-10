ROJADIRECTA Milan-Torino Venezia-Salernitana Spezia-Genoa, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di martedì 26 ottobre 2021, dove spiccano Milan-Torino Venezia-Salernitana e Spezia-Genoa per gli anticipi del turno infrasettimanale della 10a giornata di Serie A.

17:30 Lituania-Italia (Qualificazioni Mondiali Femminili) – Rai Due

18:30 Zona Gol Serie A – Dazn

18:30 Spezia-Genoa Streaming (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Daniele Verde dello Spezia ha visto ciascuno dei suoi tre gol in SA finora arrivare in delle sconfitte. Al contrario, Mattia Destro ha visto tutti i suoi gol in campionato tranne uno aiutare il Genoa a guadagnare punti, ed ha segnato il gol di apertura nella vittoria per 2-1 in questa partita durante la scorsa stagione. Cinque dei sei scontri diretti ufficiali precedenti hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare.

L’ultimo gol casalingo del Venezia in uno scontro diretto è arrivato da Domen Črnigoj: è l’unica volta nella sua carriera da professionista che ha segnato e la sua squadra ha comunque perso! Cedric Gondo della Salernitana avrà anche segnato un solo gol in SA, ma ha segnato una doppietta nell’ultimo scontro diretto. Il Venezia ha tirato una media di tre calci d’angolo a partita, un record basso in campionato.

19:00 Alaves-Elche (Liga) – Dazn

Rafael Leão del Milan ha contribuito ad un gol, o ha ricevuto un cartellino, in sei delle sue ultime sette presenze tra club e Nazionale (3 gol, 2 assist, e 2 cartellini gialli). Nel frattempo, Antonio Sanabria del Torino ha triplicato il suo totale stagionale di gol a cui ha contribuito, avendo fatto un gol ed un assist contro la sua ex squadra (il Genoa) nell’ultima partita. Il Milan è la squadra meglio disciplinata della SA finora, con solo 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso (media di 1,56 a partita).

20:45 Chelsea-Southampton (League Cup) – Dazn

20:45 Arsenal-Leeds United (League Cup) – Dazn

21:00 Espanyol-Athletic (Liga) – Dazn

21:30 Villarreal-Cadice (Liga) – Dazn

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.