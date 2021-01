MILAN-TORINO Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV SERIE A, dove vederla con Cellulare: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Milan-Torino Streaming senza Rojadirecta e diretta tv a partire dalle ore 20:45 di oggi sabato 9 gennaio 2021. Partita valida per la 17a giornata di Serie A che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) ancora una volta senza spettatori.

Per gli uomini di Stefano Pioli (Milan), che prima di cadere contro la Juventus erano imbattuti in campionato dallo scorso 8 marzo, sono 37 i punti in classifica, frutto di undici vittorie, quattro pareggi e appunto un unico ko. Solo 12 invece i punti messi in cascina dalla squadra di Marco Giampaolo (Torino) che però è reduce da quattro risultati utili consecutivi (i pareggi contro Bologna, Napoli e Verona ed il successo esterno sul campo del Parma).

Probabili Formazioni Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao.

Allenatore Stefano Pioli.Squalificati: nessuno.Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Krunic, Rebic, Saelemaekers, Calhanoglu.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi; Belotti. Allenatore Marco Giampaolo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zaza.

Milan-Torino Rojadirecta? Match visibile su DAZN

Milan-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Dazn. Il match sarà visibile su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Milan-Torino Streaming Live al posto di Rojadirecta



Milan-Torino sarà disponibile in Live-Streaming su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.